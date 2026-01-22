Joel Embiid lancé, Andre Drummond et Adem Bona acceptent d’être en retrait

En début de saison, comme Joel Embiid ne jouait pas tous les matches et que son temps de jeu était limité, Nick Nurse pouvait se reposer sur les autres pivots de son groupe, Andre Drummond et Adem Bona. Les semaines ont filé et le MVP 2023 est monté, doucement mais sûrement, en puissance. Il a retrouvé le sourire et des sensations, donc des statistiques et un temps de jeu solides.

« La seule chose qui va changer, c’est que je ne vais sans doute pas retirer mon pantalon d’échauffement certains matches », confirme Andre Drummond quand on lui demande s’il a changé sa routine depuis que son coéquipier retrouve son meilleur niveau.

Depuis un mois, l’ancien des Pistons n’a disputé que huit rencontres, pour 15 minutes de moyenne. Pour comparer, en novembre/décembre 2025, il était souvent titulaire et avait dix minutes de plus pour s’exprimer sur les parquets. « On est tous les deux des professionnels, au fond, et dès qu’on nous appelle, on est prêt à tout. On a fait du bon boulot pour être préparé », ajoute Andre Drummond en parlant de sa situation et de celle d’Adem Bona.

L’option Adem Bona privilégiée

Néanmoins, si les deux pivots ont perdu du temps de jeu, c’est bien Adem Bona qui s’est imposé comme le remplaçant de Joel Embiid ces derniers jours. « Le simple fait d’avoir quelqu’un comme lui à vos côtés, ça aide à glisser plus facilement dans le rôle. On n’a jamais à se demander si l’autre est énervé », se réjouit-il. « Il a su saisir cette opportunité et je suis très heureux pour lui », ajoute Andre Dummond.

Comme le dit Nick Nurse, « un joueur doit surtout trouver n’importe quel moyen pour rester sur le terrain et c’est l’état d’esprit de Bona : si Joel est en bonne santé, il va occuper le poste 5 donc comment puis-je avoir des minutes ? » Une des réponses, ajoute le coach, c’est de « jouer avec lui », au poste d’ailier-fort donc.

Avec ou derrière le MVP 2023, Adem Bona joue et c’est l’essentiel. En ce moment, c’est bien Andre Drummond et son temps de jeu qui souffrent de la nouvelle donne.

« Je ne prends pas les choses personnellement. Au final, je veux voir tout le monde réussir », assure-t-il. « Je dois continuer d’être un bon joueur dans le vestiaire, un bon coéquipier et être prêt quand on m’appellera. »