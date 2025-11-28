Nick Nurse a bien fait de piquer Andre Drummond

Depuis une dizaine de jours, Nick Nurse a bien de la chance d’avoir Andre Drummond dans son groupe. Pourquoi ? Parce que Joel Embiid est encore blessé, ainsi qu’Adem Bona. Privé de ses deux premières options, le coach utilise son troisième pivot comme un titulaire.

Depuis huit matches, l’ancien des Pistons commence en effet les matches et fait surtout, en plus de shooter à 3-pts, ce qu’il sait faire à merveille, c’est-à-dire prendre des rebonds. Beaucoup de rebonds. Durant cette séquence, il tourne à 13.8 prises de moyenne en 32 minutes.

« C’est une de ses forces, c’est clair, et il s’appuie dessus. Il a un timing, une volonté de les attraper », analyse Nick Nurse. « On peut le voir, parfois, il domine trois de nos joueurs pour aller chercher un rebond. Il en veut. C’est comme ça depuis des années, il a compris que le rebond pouvait être son fonds de commerce. Il est toujours capable de le faire, c’est son jeu et il le fait à haut niveau en ce moment. »

Déloger Victor Wembanyama ?

Le quadruple meilleur rebondeur de la NBA (2016, 2018, 2019 et 2020) n’était pourtant pas attendu à ce niveau. S’il était troisième dans la hiérarchie des pivots de Philadelphie, dans l’esprit de son entraîneur, ce n’était pas un hasard…

« J’ai été franc avec lui et je lui ai dit que ce que j’avais vu l’année dernière ne suffisait pas. Tout le monde sait que j’ai dit que Bona l’avait dominé pendant le training camp. Si Embiid était présent, alors Drummond serait troisième pivot et il devait se battre pour sortir de cette situation. Ce qu’il a fait. Il a travaillé très dur », raconte l’ancien coach des Raptors. « Il est en bien meilleure forme physique que la saison dernière. Il y a des moments où il est dominant au rebond, ce qu’on ne voyait pas il y a encore un an. Il l’a compris et il faut le souligner. »

De retour en forme, avec ses 10.7 rebonds de moyenne cette saison (7e de la ligue), Andre Drummond s’autorise à avoir des ambitions élevées.

« J’essaie de redevenir le numéro un », confiait-il après la rencontre face au Magic. « Je suis à 10 rebonds et je crois que le leader, Victor Wembanyama, est à 12.9. Donc je ne suis pas trop loin. Le rebond, c’est mon truc et je dois continuer de le montrer. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 16 24:11 54.1 40.9 60.7 3.4 7.3 10.7 0.7 2.4 0.8 0.9 1.0 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.