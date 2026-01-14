Comme son niveau de jeu, le sourire est aussi revenu chez Joel Embiid

Depuis Noël, les Sixers ont disputé dix rencontres et à huit reprises, Joel Embiid a été aligné, notamment en enchaînant six matches de suite. Pour un joueur qui n’a disputé que 19 parties la saison passée et montrait des limites physiques inquiétantes en octobre et novembre 2025, faire une telle série et afficher déjà 20 rencontres à son compteur, c’est forcément remarquable.

De plus, le MVP 2023 tourne, durant cette séquence, à 27.8 points de moyenne à 52% de réussite au shoot en 34 minutes. Alors oui, au rebond ou à 3-pts, le pivot de Philadelphie est encore loin de ses meilleures saisons, mais sur l’essentiel, c’est-à-dire être une menace offensive et un élément capable de marquer beaucoup, il est bien présent et monte en puissance.

Comme il est mieux dans ses baskets, il est mieux dans sa tête et son sourire est revenu. Ce qui n’était pas gagné dans son esprit, après sa saison dernière en enfer et ses éternels problèmes physiques.

« Ça veut tout dire. Je ne peux pas dire que je pensais que ça reviendrait. J’étais sceptique quant à mes chances d’être aussi régulier », concède Joel Embiid pour The Athletic. « Voilà pourquoi je suis ému. Beaucoup de gens pensaient que ça ne serait plus possible. Je suis heureux d’avoir cette chance de jouer encore et d’être constant. Je veux simplement continuer de jouer et m’améliorer soir après soir. C’est vraiment génial. »

Heureux de « pouvoir jouer presque chaque soir »

L’ancien All-Star a traversé des moments très compliqués et même s’il n’est « pas encore » à son meilleur niveau, il admet que « ça fait du bien d’être dans cette situation ».

Ses coéquipiers peuvent le confirmer. « Ce qu’on adore, c’est qu’il a l’air heureux. On veut qu’il le soit, plus que tout », note Tyrese Maxey. « Il est en bonne santé et c’est ce qui compte vraiment. »

Le corps de Joel Embiid tient jusqu’à présent et les Sixers font leur petit bonhomme de chemin avec leur cinquième place dans la conférence Est (22 victoires – 16 défaites). S’il n’est pas trahi physiquement, le champion olympique 2024 peut se mettre à rêver d’un printemps intéressant, avec des ambitions.

« Je ne prends rien pour acquis, c’est certain. Je me sens mal de ne pas avoir été capable d’être avec mes coéquipiers la saison dernière. Voilà pourquoi je me sens bien de pouvoir avoir un peu de régularité. Je me sens bien de pouvoir jouer presque chaque soir », conclut-il.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 20 29:30 47.2 22.9 84.7 2.0 5.1 7.1 3.3 2.4 0.7 3.0 1.2 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.