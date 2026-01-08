Joel Embiid confirme sa montée en puissance

Cela fait désormais cinq matches joués de suite pour Joel Embiid. Cela ne devrait pas être un exploit mais vu le passif du pivot des Sixers, c’est notable pour lui. Et en plus d’enchaîner les matches, le MVP 2023 le fait à très bon niveau puisqu’il vient de mettre 28 points à 10/14 dans la victoire face aux Wizards, en seulement 25 minutes.

Alexandre Sarr n’a ainsi pas réussi à le gêner. C’était trop facile pour le champion olympique 2024, qui tourne ainsi à 28.4 points à 54% de réussite au shoot et 8.2 rebonds de moyenne durant cette séquence de cinq rencontres.

« Je dois continuer. Dans ce match, j’étais bien et c’est bon signe », confirme-t-il, deux jours après avoir disputé 40 minutes face à Denver. « Le plus beau, c’est qu’il enchaîne les matches les uns après les autres », se réjouit Nick Nurse. « Et ça vaut aussi pour son travail quotidien et le reste. C’est important pour lui de continuer de jouer. »

Les semaines passent et Joel Embiid fait coup double, sur le plan physique : il monte en puissance tout en rassurant, après des premières sorties inquiétantes en début de saison.

« Je vais être honnête : il bouge bien mieux que ce que j’ai vu quand je suis arrivé ici », raconte le rookie VJ Edgecombe. « Il bouge mieux, c’est évident. Il est le Joel que l’on connaît, on le voit tous. Il est capable de marquer 30 points tous les soirs, il peut le faire sur commande. C’est agréable de le voir se mouvoir aussi bien. »

Le rookie concède avoir « un peu peur » dès qu’il voit son coéquipier se retrouver au sol. Mais pour l’instant, ça tient. « Je suis heureux de le voir en bonne santé. La santé, c’est très important », conclut VJ Edgecombe.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 17 29:18 46.1 23.6 83.3 2.1 4.9 6.9 3.4 2.4 0.6 2.8 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.