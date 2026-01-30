Les Wizards rendent hommage à John Wall avec une victoire

Ce jeudi, les Wizards ont organisé une soirée en l’honneur de John Wall, officiellement retraité depuis le mois d’août. Une célébration marquée notamment par un Trae Young, affichant le maillot de l’ancien meneur.

« Je connais John depuis longtemps et c’était important pour moi de lui témoigner mon affection », a expliqué l’ancien joueur des Hawks. « Il a fait vibrer cette salle, et j’espère qu’on pourra le faire aussi. »

Au menu de cette soirée : des « bobbleheads » à l’effigie de l’ancienne idole de la capitale distribués aux fans, puis, à la mi-temps de la rencontre face aux Bucks, une vidéo hommage diffusée sur les écrans de la salle. John Wall a ensuite pris la parole quelques instants, remerciant l’organisation et le public de Washington.

« D’abord, merci d’être venus, surtout avec la tempête de neige dehors », a-t-il souri. « Merci à la famille Leonsis et à l’organisation des Wizards de m’avoir permis de réaliser mon rêve et de jouer en NBA. Je ne pensais pas que ce serait possible. Je vous aime tous. C’est ma ville, et ce sera toujours chez moi. Merci, vraiment. »

Une soirée réussie dans la capitale

Après l’émotion, place au jeu. Malgré dix points d’avance à l’entrée du dernier quart-temps, Washington a dû s’employer pour repousser Milwaukee. Et c’est Kyshawn George qui a fait basculer la fin de match : huit points dans le money time, puis une passe décisive pour Alexandre Sarr, redonnant deux possessions d’air aux siens.

« On veut le mettre dans un maximum de situations, parce que c’est ce qui l’attend tout au long de sa carrière », a détaillé Brian Keefe au sujet de Keyonte George. « Il est grand, il voit au-dessus de la défense. Il est capable de créer en sortie de dribble, ce qui devient précieux en fin de match, et il sait aussi faire jouer les autres. »

Pour verrouiller définitivement la rencontre, le Suisse a encore signé un dernier contre sur Ryan Rollins.

Bilal Coulibaly a alors capté le rebond, avant que AJ Green n’envoie Bilal Coulibaly sur la ligne. Le Français n’a pas tremblé et a validé la victoire 109–99, synonyme d’un deuxième succès de suite pour Washington.

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.