Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama finit en patron au Toyota Center

Contre les Rockets, Victor Wembanyama a connu un début de match compliqué, dans la lignée de son match précédent compliqué (14 points à 5/21 au tir) à Houston. Alperen Sengun s’est dans un premier temps amusé, à l’image de cette action où le Français s’est retrouvé les fesses par terre.

Cependant, la star de San Antonio n’a pas mis longtemps avant de se mettre en route. Dans le deuxième quart-temps, il permet à son équipe de revenir une première fois au score grâce à deux paniers consécutifs dont un « alley-oop » envoyé par Stephon Castle et conclu sur la tête d’Amen Thompson.

Pourtant, malgré ce bon passage de Victor Wembanyama, les Rockets reprennent dix points d’avance et en comptent encore huit au moment de rejoindre les vestiaires.

« La bonne chose aujourd’hui réside dans le fait que même lorsque nous étions menés de plus de dix points, ce n’était pas parce que nous rations tout », analyse le Français. « Donc nous avons gardé la tête haute et nous savions ce qu’il fallait faire face à cette équipe pour nous imposer. »

Pour s’imposer justement, San Antonio compte d’abord sur une bonne séquence de ses joueurs du banc dans le troisième quart-temps tandis que Victor Wembanyama se charge de fermer la boutique dans le dernier acte.

Le double All-Star commence avec trois lancers-francs pour redonner l’avantage aux siens. Ces trois lancers sont le point de départ d’un passage où le Français met son équipe sur son dos des deux côtés du terrain.

Un corps qui encaisse les coups

En défense, il s’illustre avec des contres sur Amen Thompson et Kevin Durant. Quelques minutes plus tard, il intercepte une passe du frère d’Ausar pour envoyer De’Aaron Fox conclure en contre-attaque.

Si Mitch Johnson le sort brièvement, Victor Wembanyama revient sur le parquet pour les dernières minutes afin de finir le travail. Il réussit un dernier contre sur Amen Thompson avant de claquer un ultime dunk en contre-attaque.

« Wemby » finit sa soirée avec 28 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, 16 rebonds et 5 contres pour permettre à San Antonio de s’imposer 111 à 99.

« Nous avions besoin qu’il fasse ça ce soir », reconnaît Stephon Castle. « La dernière fois que nous étions venus ici, c’est un secret pour personne, nous avons mal joué. Donc nous avions besoin qu’il fasse un bon match ce soir et c’est ce qu’il a fait. »

La présence défensive de Victor Wembanyama a limité Houston à 13 points dans le dernier acte avec un terrible 3/22 au tir. Le Français a même pu quitter le Toyota Center sous les « M-V-P ! » descendus des tribunes…

« Je pense que je ne vais pas tarder à n’avoir plus de place sur mon corps pour des cicatrices, mais mes articulations et mes muscles vont bien », s’amuse Victor Wembanyama sur sa capacité à encaisser les chocs. Une capacité qu’il a développée l’été dernier. « C’est un ensemble de plusieurs éléments dont un travail sur mon physique. Je n’ai pas fait que des choses qui sortent de l’ordinaire. J’ai parlé aux bonnes personnes et la maladie que j’ai eue (en référence à sa thrombose veineuse à l’épaule) l’année dernière, cela a été une expérience humaine. Je fais des choses sur le terrain que personne ne fait donc je dois m’entraîner comme personne ne le fait. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 32 28:54 50.6 37.7 83.2 1.9 9.1 11.1 2.8 2.8 0.8 2.7 2.7 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.