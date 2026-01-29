Brandin Podziemski évoque l’importance de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee

Son départ des Bucks étant maintenant quasi acté, Giannis Antetokounmpo devrait quitter prochainement une franchise et une ville où il a toujours joué, et surtout grandi, depuis son arrivée en NBA il y a plus de douze ans.

Forcément, l’absence du « Greek Freak » laissera un énorme vide à Milwaukee, aussi bien sur les parquets qu’en dehors, quand on sait à quel point il aura permis à toute une ville de se développer.

Et c’est Brandin Podziemski, justement originaire du Wisconsin, qui en parle le mieux.

« Mon père travaille en centre-ville, juste à côté de la salle [des Bucks] et avant [Giannis], il n’y avait que l’école où il travaille, la salle évidemment, quelques hôtels et puis voilà » se souvient le joueur de Golden State. « Mais depuis que Giannis est arrivé, ils ont construit des tas de restaurants. C’est un peu comme le quartier ‘Thrive City’ qui a été construit autour du Chase Center, ils ont mis la même chose en place autour du Fiserv Forum. Il y a eu énormément de nouveautés dans toute la ville, elle s’est bien développée, et c’était cool à voir. »

Admiratif de « tout ce qu’il a accompli »

Fan de longue date de Giannis Antetokounmpo, qui était parvenu à ramener les Bucks au sommet de la NBA en 2021, Brandin Podziemski n’avait d’ailleurs pas manqué de féliciter et remercier l’ailier-fort grec, lorsqu’il l’avait affronté pour la première fois dans la Grande Ligue.

« C’était juste [pour lui témoigner] tout le respect que j’ai pour lui, par rapport à tout ce qu’il a accompli. Pas seulement pour le basket ou pour les Européens, mais aussi pour tout ce qu’il a fait pour la ville où j’ai grandi » livre ainsi le 19e choix de la Draft 2023.

Pour Brandin Podziemski, ce sera même « bizarre » de voir Giannis Antetokounmpo sous un autre maillot, à l’avenir : « Il fait partie des Steph [Curry], Dirk [Nowitzki], Tim Duncan, le genre de joueurs que l’on imagine faire carrière au sein d’une seule et même franchise. Ce serait vraiment différent, et assez bizarre je dirais même, pour beaucoup de gens » juge-t-il ensuite.

Comble de l’ironie, « Podz » pourrait être échangé contre son idole et retourner dans son Wisconsin natal, quand on sait que les Warriors rêvent du « Greek Freak » depuis plusieurs années. Avec éventuellement Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et des choix de Draft impliqués dans le transfert.

Mais comme le dit si bien Brandin Podziemski, « ce qui doit arriver arrivera », et il lui faut donc « simplement se concentrer sur les matches » à venir.