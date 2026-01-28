Enfin une poussée de chaleur pour Jared McCain

Gourmand et chaud bouillant à 3-points, Paul George a préféré envoyer à 7m25 plutôt que de servir Justin Edwards sur un surnombre en contre-attaque. Un tir manqué, mais après avoir capté le rebond, Edwards a pu servir Jared McCain dans le corner qui a dégainé à son tour pour enfoncer le clou.

Ce tir converti permettait à Philly de prendre 22 points d’avance face aux Bucks à huit minutes de la fin. Et signait la fin d’un 9-0 personnel, avec trois paniers consécutifs derrière l’arc. Le remplaçant des Sixers a joué un rôle crucial dans le « run » des locaux pour abattre Milwaukee.

« C’était énorme, énorme. Ça ressemblait plus à lui, à son rythme, à sa cadence, à son timing. J’ai trouvé que tous les tirs qu’il a pris s’inscrivaient dans le flux de l’attaque, et il n’avait pas du tout l’air de précipiter quoi que ce soit. Il était dans sa zone de confort, et c’est ce qu’on aime voir », apprécie Paul George.

Une deuxième saison bien plus discrète

Nick Nurse a également apprécié le spectacle. Le coach rappelle que Quentin Grimes était absent, ce qui a permis à son concurrent sur les lignes arrières de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent que ces dernières semaines.

« Il a bien tiré, mais j’ai trouvé qu’il a aussi pris de très bonnes décisions. Il finit avec trois passes décisives, mais j’ai trouvé qu’à plusieurs reprises, il a attaqué le cercle et a enclenché une sorte de mouvement de balle en chaîne, donc c’était aussi plaisant à voir », décrit Nick Nurse qui a mobilisé son arrière pendant 24 minutes. Son plus gros temps de jeu depuis Noël.

Le temps d’apporter 17 points (6/8 dont 5/6 de loin) avec un +13 au score lorsqu’il était en jeu. Sérieusement éclipsé par VJ Edgecombe cette saison, celui qui s’était posé comme l’une des révélations de la saison précédente à Philly enchaînait les sorties sans saveur depuis plusieurs semaines : 3 points de moyenne sur 10 matchs.

Dans la déroute à Charlotte, Jared McCain avait connu une première éclaircie avec 16 points. Mais cette sortie face aux Bucks a bien sûr plus de valeur. Ses 17 points sont sa 2e meilleure marque de l’année.

Tyrese Maxey l’avait « prédit »

« Des jeunes comme lui, on sait qu’ils peuvent mettre le ballon dans le panier. C’est un pur shooteur. Il travaille son jeu sans relâche et il shoote avec une facilité déconcertante. Donc il s’agit juste de continuer à lui donner de la confiance pour qu’il poursuive sur sa lancée, qu’il continue de shooter, de trouver son rythme et ses tirs. On a besoin de lui et on sait à quel point il shoote bien », lâche Paul George.

Son coéquipier dit s’être concentré, ces dernières semaines, sur le fait d’être « dans l’instant et de ne pas essayer de regarder le passé ou de se projeter ». Son match à Charlotte, où il avait déjà converti quatre paniers à 3-points, lui a permis de reprendre confiance en son tir.

« Après avoir enchaîné deux blessures, essayer de rester prêt pour ces grands moments, c’est la partie la plus difficile. C’est dur d’avoir confiance et de savoir quand ton moment viendra, parce qu’on ne sait jamais. C’est super aléatoire, et parfois ça arrive au mauvais moment, quand on est menés de 50 points. Mais il faut saisir ces opportunités et les traiter comme s’il n’y avait pas de ‘garbage time’ », formule-t-il.

Dans le vestiaire, Tyrese Maxey blague en disant pouvoir prédire le futur : il avait annoncé que son coéquipier allait planter autant de 3-points face aux Bucks. « Dis-moi que je vais en mettre 50 alors ! », lui répond Jared McCain.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 33 17:09 37.5 36.4 88.0 0.1 2.0 2.1 1.6 1.2 0.7 0.8 0.1 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.