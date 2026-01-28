En feu à 3-pts, Paul George a flirté avec le record de franchise

« Il avait ‘peur’, il ne voulait pas en mettre dix à 3-points, mais ce n’est pas grave », chambre Tyrese Maxey après avoir salué la performance de Paul George face aux Bucks. Le meneur des Sixers savait que son record de franchise était en jeu.

Un panier à 3-points de plus de la part de son coéquipier et le record tombait. Auteur de trois paniers primés en première période, « PG » a connu un sérieux coup de chaud dans le troisième quart-temps : quatre missiles derrière la ligne à 7m25 !

À ce stade de la rencontre, les Sixers avaient déjà inscrit plus de 3-points que lors de leur déplacement à Charlotte, terminé sur une défaite de 37 points avec un 9/30 de loin. Ni Paul George, ni Joel Embiid n’avaient joué ce soir-là.

« En les regardant hier soir à Charlotte, ils avaient l’air fatigués. Et il y a évidemment eu tout ce qui s’est passé ce jour-là : l’attente de l’avion, l’attente du décollage, l’arrivée super tardive. Puis le fait de penser que tu vas jouer un match à 19 h, alors qu’il est avancé à 15 h. Ils étaient donc fatigués », re-situe l’ailier.

Rebooster des Sixers fatigués

Pour mieux tourner la page de cette affreuse défaite, « PG » a voulu « apporter un surplus d’énergie » à ses coéquipiers. « Si je pouvais être une force motrice et rebooster le moral de l’équipe, c’était tout mon état d’esprit en abordant ce match. »

Opération réussie, car dans le quatrième quart-temps, il allait convertir deux paniers primés de plus, dont un dernier dans le corner pourtant très contesté par Kyle Kuzma. Paul George s’est ainsi rapproché de son record de saison avec 32 points à 11/21 aux tirs, dont 9/15 à 3-points, avec 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Il a ainsi égalé le record de franchise à 3-points, également détenu par Tyrese Maxey (2022), Danny Green (2021) et Dana Barros (1995).

« J’ai été un peu gourmand en fin de match, j’essayais d’atteindre les dix. Kyle (Lowry) était derrière moi pendant tout le quatrième quart-temps pour que j’en mette deux de plus. Mais ces choses-là arrivent quand tout est aligné », lâche l’ailier dont c’était le deuxième match cette saison à 30 points ou plus, après sa meilleure marque à 35 unités à Atlanta à la mi-décembre.

Mais à chaque fois qu’il a affronté les Bucks cette saison, il a passé la barre des 20 points. Un « effet » Doc Rivers ? « Je connais juste Doc, ses systèmes défensifs, ses annonces de systèmes, je sais ce qu’il regarde, ce qu’il recherche et comment il va me défendre. Mais non, rien de plus que ça. En ce moment, j’ai l’impression de vivre mes meilleurs jours par rapport à comment mon corps répond », conclut l’ancien joueur des Clippers.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 26 30:18 42.2 38.5 85.5 0.5 4.7 5.3 3.7 2.3 1.5 1.7 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.