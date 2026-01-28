Matchs
Une touche « Bred » pour la Jordan Luka .77

Publié le 28/01/2026

Sneakers – La ligne signature alternative de Luka Doncic attaque 2026 avec ce coloris en noir, rouge et blanc.

Les couleurs des Bulls sont de retour à la mode sur les modèles signature estampillés Jordan Brand. La marque au « Jumpman » de Michael Jordan a bâti sa légende sur ce trio noir, rouge et blanc, et reste un classique du genre.

Après la Jordan Tatum 4 « Chicago », c’est au tour de la Jordan Luka .77, le modèle signature alternatif de Luka Doncic de s’offrir un coloris « Bred », contraction de « Black » et « Red ». La tige principalement noire est en effet complétée par des finitions en rouge, sur la languette, où figure le logo « LD » du meneur des Lakers où sur le « Jumpman » à l’avant du pied. La mention « Jordan » sur la partie intérieur ressort également en rouge, tout comme le numéro 77 et un cœur sur le talon. Les touches de blanc apparaissent sur le talon, l’avant du pied et au niveau de la semelle.

La Jordan Luka .77 « Bred » fait suite à la sortie de la Jordan Luka 5 « Black Metallic » et sera disponible à partir de ce dimanche sur Basket4Ballers, au prix de 100 euros.

Par Romain Davesne
