La Jordan Tatum 4 « Chicago » est de sortie !

Avec le coloris « Bred », (contraction de « Black » et « Red »), le coloris « Chicago » est un peu un passage obligé au sein de l’écurie « Jordan Brand », la marque de Michael Jordan s’étant en partie bâtie sur ce mariage de couleurs inspiré des Bulls, entre rouge, noir et blanc.

C’est aujourd’hui au tour de la Jordan Tatum 4 de Jayson Tatum d’en emprunter les couleurs avec cet assortiment devenu un classique du genre. Le timing peut en revanche surprendre, alors que la superstar de Boston, toujours convalescent après sa rupture du talon d’Achille, n’a pas encore bénéficié d’un coloris spécial « Celtics » sur cette quatrième chaussure signature.

La tige est principalement blanche, ornée de finitions en noir et de quelques touches de rouge, au niveau du milieu du pied et pour faire ressortir le logo JT sur la semelle et le numéro zéro du joueur qu’on retrouve sur le talon.

La Jordan Tatum 4 « Chicago » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4ballers au prix de 130 euros. C’est le le sixième coloris de la JT 4 disponible en France.