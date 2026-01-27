À toi, à moi : Kevin Durant et Alperen Sengun écœurent les Grizzlies

Blessé à la cheville au début de l’année 2026, Alperen Sengun avait du mal à retrouver son meilleur niveau, comme il a lui-même reconnu. Mais face aux Grizzlies, le pivot des Rockets a affiché son visage le plus dominant.
Dès la première mi-temps, il impose sa loi : 14 points à 7/7 au tir au moment de regagner les vestiaires.
« Cela fait trois semaines depuis ma blessure à la cheville et je me sens mieux maintenant, » assure le pivot. « Le gonflement a presque complètement disparu. Je ne me sentais pas à l’aise en sautant sur mes deux appuis. Là, ça va mieux. On a eu deux jours sans jouer, ça m’a aidé. »
Au retour des vestiaires, Kevin Durant prend le relais avec 12 points dans le troisième quart-temps. Malgré ce passage fort, Houston aborde les douze dernières minutes avec un léger retard. Alors Alperen Sengun reprend les commandes. Le Turc lance un 12-2 décisif, au cours duquel il inscrit six points et redonne l’avantage aux Texans.
« Il nous porte quand on a du mal à mettre nos tirs, » reconnaît Kevin Durant. « Sur les trois premiers quart-temps, on a eu de bons tirs, mais on ne les a pas rentrés. Lui est resté constant, c’est lui qui nous a mis dans le rythme. On s’est nourris de ses actions et, dans le quatrième, on a su changer la donne. »
Au cœur du dernier quart-temps, l’intérieur turc reçoit une passe de Kevin Durant. Santi Aldama est obligé de venir en aide, ce qui libère complètement KD derrière l’arc : Houston trouve immédiatement le tir ouvert.
Un duo létal
Sur la possession suivante, les rôles s’inversent. Santi Aldama se retrouve directement sur Alperen Sengun, tandis que Jaylen Wells reste scotché à Kevin Durant, ne souhaitant pas lâcher KD pour venir aider. Résultat : Alperen Sengun efface son défenseur et se fraye un chemin jusqu’au cercle.
« Ils ont eu des matchups favorables, » analyse Ime Udoka. « Sengun était défendu par Aldama, donc il a pu aller sur ses spots. Ils ont commencé à jouer à deux, sur du pick-and-roll classique ou inversé. Comme Memphis ne pouvait pas laisser Durant seul, Sengun pouvait attaquer la raquette, et à l’inverse KD était servi à 3-points. »
La séquence qui scelle la rencontre ressemble à un résumé du duel tactique. Alors qu’il n’y a encore que six points d’écart, Memphis change encore sur l’écran posé par Kevin Durant : Jaren Jackson Jr. vient aider Wells, libérant Kevin Durant plein axe. Son pivot le sert, et l’ancien des Nets sanctionne immédiatement à longue distance.
« C’est fun… et c’est démoralisant pour l’autre équipe, » sourit Kevin Durant. « En fin de match, ils changeaient sur les écrans : Sengun se retrouvait avec un ailier sur le dos et moi j’étais grand ouvert à 3-points. Quand ils le doublaient, il n’avait qu’à se retourner pour revenir main droite, puis il faisait ce qu’il voulait. »
Même lecture côté Sengun : « Quand je joue comme ça, ça ouvre le jeu pour nous deux. S’ils viennent aider, je vais le trouver à chaque fois. S’ils n’aident pas, ça me laisse jouer. »
Portés par ce duo, Houston s’impose 108-99. Alperen Sengun termine avec un impressionnant 15/17 au tir, et les Rockets enchaînent une cinquième victoire en six matchs pour confirmer leur place dans le Top 4 de la conférence Ouest avec 28 victoires pour 16 défaites, dans une soirée où la connexion avec Kevin Durant a fait basculer le match.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Kevin Durant
|41
|36:51
|51.6
|40.6
|88.5
|0.4
|5.0
|5.5
|4.6
|3.1
|0.7
|1.0
|2.1
|26.3
|Alperen Sengun
|36
|34:13
|50.8
|29.9
|69.3
|2.8
|6.1
|9.0
|6.4
|3.3
|1.5
|1.0
|3.2
|21.2
|Amen Thompson
|43
|37:21
|51.3
|19.5
|79.7
|2.8
|4.9
|7.7
|5.2
|2.5
|1.4
|0.6
|2.3
|18.4
|Jabari Smith Jr.
|42
|35:00
|43.1
|34.6
|74.3
|1.6
|5.3
|6.9
|1.9
|1.3
|0.7
|0.9
|2.7
|15.3
|Reed Sheppard
|43
|24:57
|44.0
|40.7
|76.9
|0.3
|2.1
|2.5
|3.1
|1.2
|1.4
|0.5
|2.0
|13.1
|Tari Eason
|23
|23:44
|47.5
|46.6
|61.5
|2.0
|4.2
|6.1
|1.6
|1.7
|1.3
|0.6
|2.0
|11.7
|Aaron Holiday
|30
|14:00
|40.0
|38.0
|86.2
|0.1
|0.7
|0.8
|1.0
|0.7
|0.4
|0.1
|1.4
|6.0
|Steven Adams
|32
|22:49
|50.4
|0
|58.0
|4.5
|4.1
|8.6
|1.5
|1.1
|0.7
|0.6
|1.7
|5.8
|Josh Okogie
|43
|19:53
|44.4
|39.6
|64.6
|1.1
|1.6
|2.7
|0.9
|0.7
|1.0
|0.2
|1.6
|5.6
|Clint Capela
|37
|11:37
|53.1
|0
|50.0
|2.4
|2.2
|4.6
|0.5
|0.5
|0.5
|0.7
|0.9
|3.6
|Dorian Finney-smith
|13
|15:28
|31.8
|28.6
|100.0
|1.0
|1.7
|2.7
|0.5
|0.5
|0.2
|0.2
|1.7
|3.2
|Jae'sean Tate
|26
|8:00
|50.0
|36.8
|80.0
|0.7
|0.8
|1.5
|0.5
|0.3
|0.2
|0.1
|1.2
|2.7
|Jeff Green
|15
|4:24
|48.0
|47.1
|0
|0.1
|0.5
|0.5
|0.1
|0.1
|0.0
|0.1
|0.3
|2.1
|Jd Davison
|20
|7:09
|35.9
|28.6
|55.6
|0.1
|0.7
|0.8
|1.0
|0.3
|0.3
|0.2
|0.6
|2.0
|Isaiah Crawford
|2
|2:30
|0.0
|0.0
|0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0