À toi, à moi : Kevin Durant et Alperen Sengun écœurent les Grizzlies

Blessé à la cheville au début de l’année 2026, Alperen Sengun avait du mal à retrouver son meilleur niveau, comme il a lui-même reconnu. Mais face aux Grizzlies, le pivot des Rockets a affiché son visage le plus dominant.

Dès la première mi-temps, il impose sa loi : 14 points à 7/7 au tir au moment de regagner les vestiaires.

« Cela fait trois semaines depuis ma blessure à la cheville et je me sens mieux maintenant, » assure le pivot. « Le gonflement a presque complètement disparu. Je ne me sentais pas à l’aise en sautant sur mes deux appuis. Là, ça va mieux. On a eu deux jours sans jouer, ça m’a aidé. »

Au retour des vestiaires, Kevin Durant prend le relais avec 12 points dans le troisième quart-temps. Malgré ce passage fort, Houston aborde les douze dernières minutes avec un léger retard. Alors Alperen Sengun reprend les commandes. Le Turc lance un 12-2 décisif, au cours duquel il inscrit six points et redonne l’avantage aux Texans.

« Il nous porte quand on a du mal à mettre nos tirs, » reconnaît Kevin Durant. « Sur les trois premiers quart-temps, on a eu de bons tirs, mais on ne les a pas rentrés. Lui est resté constant, c’est lui qui nous a mis dans le rythme. On s’est nourris de ses actions et, dans le quatrième, on a su changer la donne. »

Au cœur du dernier quart-temps, l’intérieur turc reçoit une passe de Kevin Durant. Santi Aldama est obligé de venir en aide, ce qui libère complètement KD derrière l’arc : Houston trouve immédiatement le tir ouvert.

Un duo létal

Sur la possession suivante, les rôles s’inversent. Santi Aldama se retrouve directement sur Alperen Sengun, tandis que Jaylen Wells reste scotché à Kevin Durant, ne souhaitant pas lâcher KD pour venir aider. Résultat : Alperen Sengun efface son défenseur et se fraye un chemin jusqu’au cercle.

« Ils ont eu des matchups favorables, » analyse Ime Udoka. « Sengun était défendu par Aldama, donc il a pu aller sur ses spots. Ils ont commencé à jouer à deux, sur du pick-and-roll classique ou inversé. Comme Memphis ne pouvait pas laisser Durant seul, Sengun pouvait attaquer la raquette, et à l’inverse KD était servi à 3-points. »

La séquence qui scelle la rencontre ressemble à un résumé du duel tactique. Alors qu’il n’y a encore que six points d’écart, Memphis change encore sur l’écran posé par Kevin Durant : Jaren Jackson Jr. vient aider Wells, libérant Kevin Durant plein axe. Son pivot le sert, et l’ancien des Nets sanctionne immédiatement à longue distance.

« C’est fun… et c’est démoralisant pour l’autre équipe, » sourit Kevin Durant. « En fin de match, ils changeaient sur les écrans : Sengun se retrouvait avec un ailier sur le dos et moi j’étais grand ouvert à 3-points. Quand ils le doublaient, il n’avait qu’à se retourner pour revenir main droite, puis il faisait ce qu’il voulait. »

Même lecture côté Sengun : « Quand je joue comme ça, ça ouvre le jeu pour nous deux. S’ils viennent aider, je vais le trouver à chaque fois. S’ils n’aident pas, ça me laisse jouer. »

Portés par ce duo, Houston s’impose 108-99. Alperen Sengun termine avec un impressionnant 15/17 au tir, et les Rockets enchaînent une cinquième victoire en six matchs pour confirmer leur place dans le Top 4 de la conférence Ouest avec 28 victoires pour 16 défaites, dans une soirée où la connexion avec Kevin Durant a fait basculer le match.