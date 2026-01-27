Le duo Durant-Sengun repousse les Grizzlies

Le début de rencontre est marqué par une grosse maladresse des deux côtés. Memphis, qui n’a pas joué depuis vendredi, comme Houston peinent à trouver du rythme offensif. Les Grizzlies s’appuient sur Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama, tandis que Alperen Şengun commence à s’installer dans la raquette côté Houston avec une grande efficacité près du cercle. Après douze minutes, les coéquipiers de GG Jackson mènent d’un petit point (24-23).

Sous les panneaux, Sengun est injouable avec un 7/7 au tir en première mi-temps, une domination au poste bas et une lecture du jeu parfaite. Tari Eason apporte beaucoup d’énergie en sortie de banc et Amen Thompson organise le jeu avec justesse. Malgré cela, Houston reste en difficulté à cause de sa maladresse de loin, et Memphis en profite par l’intermédiaire de ses rebondeurs. A la pause, les Grizzlies ont déjà 12 rebonds offensifs, et ils sont devant : 54-51.

Au retour des vestiaires, le match reste extrêmement serré. Aucune équipe ne parvient à créer un vrai écart. On note toutefois que les Rockets montent en intensité en défense, mais les Grizzlies répondent de manière collective avec une marque bien répartie (GG Jackson, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope). A la fin du 3e quart-temps, on retrouve ce petit point d’avance pour Memphis (77-76).

Finalement, les Rockets se décident enfin à sortir de ce match de traînards, et Sengun lance un 12-2 qui assomme une première fois les Grizzlies. Tari Eason et Dorian Finney-Smith plantent de loin pour écarter le jeu (88-79). Wells tente de répondre mais c’est Kevin Durant qui prend le relais avec deux paniers primés. Le 12-2 se transforme en 21-9, et les Rockets prennent 10 points d’avance. Cette fois, Memphis décroche, et les Rockets s’imposent 108-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les hauts et les bas des Grizzlies. Pour la 7e fois de suite, les Grizzlies prennent plus de 10 points d’avance dans une rencontre. Mais les partenaires de Jaren Jackson Jr manque de constance, et ils affichent un bilan de 2 victoires pour 5 défaites dans cette série.

Sengun trop facile. Face à l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, Alperen Sengun s’est promené pour finir avec 33 points à 15 sur 17 aux tirs. Le Turc est en totale maîtrise de ses mouvements et dans sa lecture du jeu. Sa complicité avec Amen Thompson est grandissante.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.