Le duo Durant-Sengun repousse les Grizzlies

Publié le 27/01/2026 à 7:23

NBA – Avec 33 points chacun, Kevin Durant et Alperen Sengun ont fait la différence dans le dernier quart-temps pour offrir une 5e victoire en six matches aux Rockets.

sengun durant

Le début de rencontre est marqué par une grosse maladresse des deux côtés. Memphis, qui n’a pas joué depuis vendredi, comme Houston peinent à trouver du rythme offensif. Les Grizzlies s’appuient sur Jaren Jackson Jr. et Santi Aldama, tandis que Alperen Şengun commence à s’installer dans la raquette côté Houston avec une grande efficacité près du cercle. Après douze minutes, les coéquipiers de GG Jackson mènent d’un petit point (24-23).

Sous les panneaux, Sengun est injouable avec un 7/7 au tir en première mi-temps, une domination au poste bas et une lecture du jeu parfaite. Tari Eason apporte beaucoup d’énergie en sortie de banc et Amen Thompson organise le jeu avec justesse. Malgré cela, Houston reste en difficulté à cause de sa maladresse de loin, et Memphis en profite par l’intermédiaire de ses rebondeurs. A la pause, les Grizzlies ont déjà 12 rebonds offensifs, et ils sont devant : 54-51.

Au retour des vestiaires, le match reste extrêmement serré. Aucune équipe ne parvient à créer un vrai écart. On note toutefois que les Rockets montent en intensité en défense, mais les Grizzlies répondent de manière collective avec une marque bien répartie (GG Jackson, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope). A la fin du 3e quart-temps, on retrouve ce petit point d’avance pour Memphis (77-76).

Finalement, les Rockets se décident enfin à sortir de ce match de traînards, et Sengun lance un 12-2 qui assomme une première fois les Grizzlies. Tari Eason et Dorian Finney-Smith plantent de loin pour écarter le jeu (88-79). Wells tente de répondre mais c’est Kevin Durant qui prend le relais avec deux paniers primés. Le 12-2 se transforme en 21-9, et les Rockets prennent 10 points d’avance. Cette fois, Memphis décroche, et les Rockets s’imposent 108-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les hauts et les bas des Grizzlies. Pour la 7e fois de suite, les Grizzlies prennent plus de 10 points d’avance dans une rencontre. Mais les partenaires de Jaren Jackson Jr manque de constance, et ils affichent un bilan de 2 victoires pour 5 défaites dans cette série.

Sengun trop facile. Face à l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, Alperen Sengun s’est promené pour finir avec 33 points à 15 sur 17 aux tirs. Le Turc est en totale maîtrise de ses mouvements et dans sa lecture du jeu. Sa complicité avec Amen Thompson est grandissante.

Houston Rockets / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 37 11/24 4/9 7/9 2 6 8 2 1 0 2 1 1 33 27
Alperen Sengun 34 15/17 0/1 3/4 3 6 9 6 5 1 5 0 12 33 41
Tari Eason 26 6/17 4/8 1/2 2 5 7 0 1 2 3 1 10 17 12
Jabari Smith Jr. 34 2/6 2/6 2/2 0 8 8 2 2 2 0 0 6 8 16
Amen Thompson 42 3/10 0/1 2/2 5 3 8 14 1 1 4 0 11 8 20
Reed Sheppard 15 2/11 0/7 0/0 0 4 4 0 1 0 2 1 -2 4 -2
Dorian Finney-Smith 16 1/4 1/3 0/0 1 1 2 2 0 2 0 0 9 3 6
Josh Okogie 25 1/3 0/2 0/1 2 5 7 2 1 1 0 0 7 2 9
Clint Capela 7 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -7 0 3
Jae'Sean Tate 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -2 0 2
Total 41/92 11/37 15/20 16 41 57 29 13 9 16 3 108
Memphis Grizzlies / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaren Jackson Jr. 32 8/17 1/5 0/0 1 6 7 1 3 0 1 2 -10 17 17
Santi Aldama 28 7/12 1/2 2/3 3 4 7 2 1 1 1 0 -5 17 20
Jaylen Wells 26 4/13 1/6 3/3 2 4 6 0 4 1 2 0 -9 12 8
Cedric Coward 30 3/13 0/2 2/3 2 5 7 2 3 1 2 1 -14 8 6
Cam Spencer 27 1/5 0/3 3/3 3 2 5 14 1 1 3 1 -5 5 19
GG Jackson 27 6/16 0/6 2/3 1 2 3 0 2 1 0 0 -4 14 7
Kentavious Caldwell-Pope 18 5/9 1/4 0/0 2 1 3 1 0 0 0 0 5 11 11
Olivier-Maxence Prosper 11 2/4 2/2 2/2 2 1 3 0 0 0 2 1 1 8 8
Vince Williams Jr. 21 3/15 1/6 0/0 4 4 8 5 4 2 2 0 -4 7 8
John Konchar 20 0/1 0/1 0/0 1 2 3 1 3 2 0 0 0 0 5
Total 39/105 7/37 14/17 21 31 52 26 21 9 13 5 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA130
PHI93
CLE114
ORL98
ATL132
IND116
BOS102
POR94
CHI118
LAL129
HOU108
MEM99
MIN108
GSW83

Par Fabrice Auclert
