Dix à quatorze jours d’absence pour Alperen Sengun

On attendait des nouvelles d’Alperen Sengun depuis samedi, quand il s’est blessé à la cheville droite. Plus précisément à la première minute du derby texan entre Houston et Dallas, les Rockets s’inclinant finalement.

Deux jours plus tard, Ime Udoka s’est exprimé sur la blessure de son pivot turc et, pour ce qui s’apparente à une entorse, il va être absent environ deux semaines.

« Ce sera probablement autour des deux semaines » a confirmé le coach, avant d’affronter les Suns. « On va le réexaminer à la fin de la semaine, mais on a besoin de faire dégonfler sa cheville, améliorer sa tolérance à la douleur et lui redonner sa mobilité. Mais il en aura pour environ 10 à 14 jours d’absence. »

En route vers son deuxième All-Star Game (21.8 points, 9 rebonds, 6.5 passes, 1.5 interception et 1.0 contre de moyenne), Alperen Sengun risque donc de rater entre cinq et dix matches. Et non des moindres, avec notamment ce « back-to-back » face à OKC puis Minnesota.

Sans lui, ce sont Steven Adams et Clint Capela qui assureront en tout cas l’intérim au poste 5, côté Rockets. Tandis que Kevin Durant et Amen Thompson devront en faire plus, à la tête de l’attaque texane.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 28 34:19 51.2 31.7 73.4 2.9 6.0 9.0 6.5 3.3 1.5 3.3 1.0 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.