Les Hawks s’offrent un joli « comeback » face aux Pacers

Dans ce match à horaire avancé, à cause des conditions météorologiques qui frappent la Géorgie, ce sont les Hawks qui ont pris le dessus (132-116) sur les Pacers. À l’aide d’un impressionnant « run » de 32-7, à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps, qui a tout changé dans cette partie.

Une fois n’est pas coutume, CJ McCollum (23 points, 8 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) termine meilleur marqueur de sa nouvelle équipe, étant aussi épaulé par Dyson Daniels (22 points, 9 passes), Nickeil Alexander-Walker (21 points). Sans oublier ses camarades remplaçants Luke Kennard (13 points à 5/5) et Christian Koloko (12 points, 3 contres à 6/6), parfaits en sortie de banc après la pause.

En face, Pascal Siakam (26 points, 9 rebonds, 3 contres) signe un énième bon match, mais cela n’a pas suffi, alors que son coup de chaud du troisième quart-temps (17 points) avait pourtant placé Indiana à +15. Constituant le plus gros écart de la rencontre en faveur des Pacers, jusqu’ici dominateurs dans la peinture et efficaces sur jeu rapide, face à un CJ McCollum en mode pompier de service avec ses 3-points.

Puis, en l’espace de quelques minutes, huit pour être précis, Atlanta s’est mis en route après s’être longtemps retrouvé derrière au score. Et cela n’a pas pardonné : un 32-7 s’est donc abattu sur les Pacers, assommés par l’intensité de la paire Dyson Daniels – Christian Koloko, mais également par l’adresse insolente de Luke Kennard.

De plus en plus agressifs et en réussite de loin, les Hawks pouvaient ensuite s’envoler vers la victoire, toujours grâce à Daniels et Koloko, et aussi Nickeil Alexander-Walker. À l’arrivée, le score est lourd, démontrant bien la supériorité des locaux sur les quinze dernières minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et soudain, Atlanta s’est enflammé… À -15 dans le troisième quart-temps (70-85), les Hawks semblaient incapables de se montrer réguliers des deux côtés du terrain, ne parvenant pas à empêcher les Pacers de leur infliger un nouveau « run », dès qu’ils en réussissaient un. Avec toute l’activité du trio McCollum – Kennard – Koloko pour entourer notamment Dyson Daniels, de plus en plus agressif vers le cercle, les hommes de Quin Snyder ont renversé Indiana en huit minutes, avec un 32-7, à un moment où Pascal Siakam leur faisait la totale. Tout simplement le tournant du match.

– L’impact des remplaçants des Hawks. Comme Jalen Johnson n’était pas spécialement inspiré cet après-midi (5/19 au tir), il fallait que le banc d’Atlanta en fasse davantage et c’est ce qu’ont justement réussi CJ McCollum, Luke Kennard et Christian Koloko. Mouhamed Gueye était également influent, mais ce sont surtout ces trois joueurs qui ont fait basculer la rencontre, avec des minutes pleines de tranchant en défense comme en attaque, pour offrir un troisième succès consécutif à leur franchise.

– Le retour de Bennedict Mathurin. Alors que son nom revient dans quelques rumeurs de transfert, Bennedict Mathurin a retrouvé les parquets, après quasiment un mois d’absence à cause de son pouce. Utilisé en sortie de banc, il s’est d’ailleurs illustré dès son entrée en jeu dans le premier quart-temps, avec beaucoup de spontanéité voire de culot dans ses prises de décision, avant de récidiver dans le deuxième. À l’image de toute son équipe, il s’est ensuite progressivement éteint en seconde période. Et c’est là tout le paradoxe de ce joueur, aussi talentueux qu’irrégulier en attaque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.