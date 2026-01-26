Scottie Barnes toujours écœurant dans les moments décisifs

La ligne de stats de Scottie Barnes (10 points à 3/8 au tir, 11 rebonds, 8 passes et 3 contres) est intéressante, mais c’est encore une fois dans le « money time » que l’impact de l’ailier s’est fait sentir.

À une trentaine de secondes de la fin, le Thunder a le ballon en main pour égaliser ou passer devant (99-101). C’est Chet Holmgren qui hérite du cuir et tente de faire la différence face à Scottie Barnes, donc, qui résiste à son coup d’épaule et s’élève dans le bon timing pour contrer son adversaire et finalement récupérer le ballon !

OKC est obligé de faire faute et d’envoyer Jamal Shead aux lancers-francs. Bonne idée car ce dernier manque ses deux tentatives… sauf que Scottie Barnes est encore là au rebond offensif.

Avec cette nouvelle possession, c’est Immanuel Quickley qui est envoyé sur la ligne de réparation et lui ne tremble pas. Victoire finale de Toronto (101-103) sur le parquet du champion en titre. Les joueurs de Darko Rajakovic enchaînent une quatrième victoire de suite, pour se placer à la 3e place de l’Est avec 29 victoires pour 19 défaites.

Meilleur contreur dans le « clutch », deuxième rebondeur offensif

« Scott, c’est le défenseur de l’année » assure carrément Ja’Kobe Walter. « C’est un All-Star. Il réalise des grosses actions, il joue dur … Ce soir, c’est ce contre décisif et ce rebond sur le lancer raté. »

C’est d’ailleurs déjà le 8e contre de Scottie Barnes dans le « clutch » (cinq points d’écart ou moins dans les cinq dernières minutes). Il a dépassé Jaren Jackson Jr. (7) au classement et on se souvient qu’il avait notamment contré LeBron James début décembre, mettant fin à la série de matchs à 10 points ou plus du « King ».

Cette double séquence face au Thunder illustre très bien les forces du All-Star de Toronto puisqu’en plus d’être le meilleur contreur de la NBA cette saison dans le « money time », il y est le deuxième meilleur rebondeur offensif, avec 13 prises dans ces situations. Le seul qui fait mieux dans le secteur, c’est Alperen Sengun (14).

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 46 34:35 50.1 31.5 82.6 2.2 6.1 8.2 5.5 2.8 1.3 2.7 1.4 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.