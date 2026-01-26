Au tour des Raptors de venir gagner à Oklahoma City !

Il y a encore six semaines, OKC ne comptait qu’une seule défaite et s’érigeait en candidat pour aller chercher le record historique des Warriors (73-9d). Un mois et demi plus tard, le Thunder affiche désormais dix revers au compteur après avoir notamment perdu coup sur coup à domicile face à Indiana puis Toronto cette nuit !

Le champion en titre n’a jamais réussi à se défaire de l’étreinte canadienne et a fini par craquer sur deux éclairs de génie d’Immanuel Quickley et deux actions actions décisives signées Scottie Barnes.

Il a d’abord fallu un Luguentz Dort adroit de loin pour répondre à l’entame de feu d’Immanuel Quickley. Ousmane Dieng et Aaron Wiggins y sont allés de leur 3-points pour maintenir OKC en tête après 12 minutes (30-25). Toronto a fait mieux que résister ensuite, s’appuyant sur les passages remarqués du trio Barrett-Ingram-Mamukelashvili pour passer en tête à l’issue d’un deuxième quart-temps conclu par le 3-points d’Immanuel Quickley (50-54).

Le Thunder allait devoir se retrousser les manches pour inverser la tendance, et a bien sûr pu compter sur son MVP pour faire le boulot. Le leader d’OKC a d’abord servi Aaron Wiggins puis Jaylin Williams pour deux paniers à 3-points qui ont remis la formation de Mark Daigneault dans le coup (58-59). SGA a ensuite enchaîné 8 points dont une contre-attaque fulgurante pour faire repasser les locaux en tête (68-66). Le 2+1 de Luguentz Dort puis les deux nouveaux paniers de Shai Gilgeous-Alexander ont permis au Thunder de rester devant à 12 minutes du terme (81-79).

Plus le match avançait, plus Toronto pouvait légitimement croire en ses chances. Ochai Agbaji a ainsi répondu par deux fois à Chet Holmgren dans les airs, puis ce fut au tour de Kenrich Williams de répliquer suite au 3-points d’Immanuel Quickley. Même à + 6 après quatre nouveaux points de Kenrich Williams, Toronto a continué d’y croire, s’appuyant sur le trio Walter-Barnes-Mamukelashvili afin de rester au contact (96-95).

Tout a finalement basculé en faveur des Raptors lorsqu’Immanuel Quickley a fait preuve d’un incroyable sang-froid pour planter deux paniers à 3-points coup sur coup, quasiment depuis le même spot (97-101). Le coup fatal est ensuite venu de Scottie Barnes, qui s’est arraché pour contrer Chet Holmgren, puis prendre le rebond offensif du match à 99-101, permettant à Quickley de scorer les deux lancers de la victoire (101-103). Avec sa quatrième victoire de suite, Toronto continue de s’accrocher à la troisième place à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quickley-Barnes, ticket gagnant. Même sans dominer, OKC avait bon espoir de s’en tirer avec la victoire, mais le duo Quickley-Barnes en a finalement décidé autrement. Les deux ont pesé de tout leur poids dans ce “money-time”, entre les deux paniers à 3-points d’Immanuel Quickley qui ont glacé le Paycom Center mais aussi ses deux lancers cruciaux ensuite. Scottie Barnes a quant à lui été héroïque en sautant suffisamment haut pour aller chercher le jumpshot de Chet Holmgren, puis en s’arrachant pour décrocher le rebond offensif du match, alors que Jamal Shead venait de faire un 0/2 au lancer à 99-101… Le Thunder va en faire des cauchemars !

– Ousmane Dieng se montre. Le Français a réalisé des relais intéressants en sortie de banc. Son meilleur passage a sans nul doute été son début de quatrième quart-temps, lorsqu’il a réussi à servir Chet Holmgren deux fois dont une passe lobée pour un alley-oop féroce de son intérieur. Il a récidivé sur une transition à 200 à l’heure qui a fini par profiter à Kenrich Williams, terminant à 4 passes décisives, son meilleur total cette saison (avec 3 points et 2 rebonds).

– OKC trop diminué. Le Thunder se retrouve lui aussi rattrapé par les blessures. Les absences de Jalen Williams et Isaiah Hartenstein pèsent logiquement sur le rendement du collectif, qui doit en ce moment aussi composer sans Ajay Mitchell (abdos), Alex Caruso (adducteur). Pour ne rien arranger, Cason Wallace a dû quitter ses coéquipiers en cours de match, touché à l’aine. Ça commence à faire beaucoup, même pour une formation comme OKC.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.