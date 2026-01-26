Jordi Fernandez accepte que les Nets perdent, pas qu’ils soient des perdants

Au moment d’arriver à Los Angeles, les Nets sortaient d’une défaite en double prolongation face à Boston dans laquelle Nolan Traoré s’était illustré. Cependant, le Français, malade, n’était pas en tenue pour cet affrontement face aux Clippers. Un duel vite expédié par les hommes de Tyronn Lue qui comptaient 30 points d’avance dès le début du deuxième quart-temps…

Si les Nets ont montré un peu de mieux à la fin de ce deuxième acte et dans le troisième quart-temps qu’ils ont remporté 29-28, Brooklyn s’est tout de même lourdement inclinée, 126-89.

« Nous avons gagné le troisième quart-temps et nous avons été compétitifs dans les six dernières minutes du deuxième quart-temps », note Jordi Fernandez, à la recherche de points positifs dans cette lourde défaite. « Vous pouvez perdre et être des perdants. Pendant 18 minutes, nous avons été compétitifs et pendant les 30 autres, nous avons été des perdants. C’est à nous de décider qui nous sommes et qui nous voulons être. »

Une défaite qui s’explique par un criant manque d’adresse dans le premier quart-temps, où les Nets n’ont réussi que 4 de leurs 19 premiers tirs (21%). Au buzzer final, seuls Danny Wolf et Egor Demin avaient atteint la barre des 10 points, finissant respectivement avec 14 et 12 unités.

Une équipe qui doit recommencer à se battre

Michael Porter Jr, pourtant en grande forme depuis le début de la saison, a été muselé par la défense californienne et termine avec neuf points à 3/11 au tir et 0/4 de loin.

« Ils étaient la meilleure équipe, il n’y a pas grand-chose de plus à dire », analyse simplement l’ailier. « Ils nous ont dominés lors du dernier match et aujourd’hui. Nous devons recommencer à nous battre tous les soirs, des joueurs en passant par les entraîneurs. J’aurais pu faire mieux. Le cinq de départ aurait pu faire mieux. »

Les Nets traversent une saison compliquée (12 victoires pour 32 défaites) et ce début d’année 2026 n’arrange rien. Depuis le 1er janvier, Brooklyn n’a remporté que deux matchs pour quatorze défaites. Le 21 janvier, ils ont enregistré, face aux Knicks, la deuxième plus grosse défaite de leur histoire (120-66), soit un déficit de 54 points !

« Cela fait partie de la vie, de l’apprentissage et de la recherche des futurs Nets », explique ainsi Jordi Fernandez. « Nous allons évidemment avoir besoin des bons éléments sur le terrain, capables de jouer à un certain niveau. Sur les trois derniers matchs, nous avons été compétitifs seulement une fois, ce qui n’est pas suffisant. Nous aurions dû l’être sur les trois, peu importe que nous gagnions ou perdions. »