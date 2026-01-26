Zion Williamson et les Pelicans jouent un mauvais tour aux Spurs

Équipe la moins bien classée à l’Ouest, les Pelicans sont toujours capables de faire sensation. Deux jours après leur victoire à Memphis, les hommes de James Borrego sont allés s’offrir un succès autrement plus prestigieux, sur le parquet des Spurs (95-104) d’un Victor Wembanyama en double-double (16 points et 16 rebonds), mais en souffrance derrière l’arc (2/10).

Dans une rencontre marquée par de nombreux « runs » et une maladresse généralisée, Zion Williamson et Saddiq Bey ont tiré leur épingle du jeu en terminant avec une même ligne de statistique à 24 points, 10 rebonds et 4 passes. Les deux hommes ont été les éléments moteurs au cœur d’une première période qui a tourné à l’avantage des visiteurs.

Zion Williamson a notamment pris de vitesse « Wemby » à plusieurs reprises sur demi-terrain, dont une finition avec un dunk main droite. Les Texans ayant beaucoup de mal à se montrer appliqués en attaque, les joueurs de NOLA en profitaient pour rentrer au vestiaire avec trois possessions d’avance (47-56). Étonnamment, cet écart allait être aggravé après le passage au vestiaire.

Zion Williamson encore avec sa main gauche, Herbert Jones au niveau de la ligne des lancers ou encore Saddiq Bey en sortant les muscles : les Pelicans dominaient les débats à l’intérieur et comptaient désormais 19 points d’avance (53-72). À sept minutes de la fin du troisième quart-temps, Mitch Johnson a alors pris la décision radicale de sortir l’ensemble de ses titulaires.

Les Spurs reviennent en force

Mais il faudra attendre quelques minutes supplémentaires, et le retour en jeu du tandem Victor Wembanyama – De’Aaron Fox pour assister à la révolte locale : un 16-0 à cheval sur la fin du troisième et le début du quatrième, démarré par un panier primé du revenant Devin Vassell. Le momentum avait changé de camp, « Wemby » retrouvant même de l’adresse à 3-points.

Frustré par un coup de sifflet, le rookie Derik Queen écopait même d’une faute technique en regagnant son banc. Les Spurs imprimaient à nouveau leur rythme, et Vassell trouvait Julian Champagnie sous le cercle (92-87). Les locaux venaient de passer un 29-5 en 10 minutes. On pensait le match « plié », seulement les Pelicans ont empêché un « alley-oop » entre Fox et son géant français avant une envolée furtive de Williamson en contre-attaque (93-93).

Puis Trey Murphy III est sorti de son mutisme offensif en convertissant un panier primé compliqué à 3-points, avant d’enchaîner avec un « floater ». Les Spurs, qui avaient à nouveau perdu leur rythme, allaient alors manquer… quatre lancers-francs consécutifs tandis qu’Yves Missi allait dunker en force. Les Pelicans ont fini la rencontre par un 17-3 pour s’imposer !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un festival de maladresse. Wembanyama ? 2/10 de loin. Champagnie, pourtant en grande forme ? 1/7. Devin Vassell qui sortait de l’infirmerie ? 2/8. Les Spurs n’ont converti que 27% de leurs tentatives à 3-points, ce qui a tiré l’ensemble de leur adresse – seulement 40% – vers le bas, étant donné qu’ils ont pris plus de la moitié de leurs tirs derrière l’arc. Les Spurs ont par ailleurs laissé 13 points sur la ligne des lancers-francs (19/32), dont quatre de la part de « Wemby » et Keldon Johnson à deux minutes de la fin. Leurs adversaires n’ont pas été beaucoup plus inspirés niveau adresse (40% également), mais ils ont réussi à marquer 24 points de plus dans la raquette (56-32).

– Les Pelicans évitent le « sweep ». Les Spurs avaient déjà battu à trois reprises cette saison leurs adversaires du soir. Jamais de beaucoup : une victoire en prolongation pour leur 2e match de l’année, puis deux autres de 7 et 3 petits points. Cette victoire surprise des hommes de James Borrego leur permet de compter autant de succès que les Kings (12v-35d) qui, eux, restent sur cinq revers de suite. Les Pels (12v-36d) sont donc susceptibles d’abandonner leur dernière place prochainement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.