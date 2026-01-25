Julian Champagnie, le shooteur très en forme des Spurs

« Je m’en fiche vraiment, en toute honnêteté. Je m’en fiche d’en marquer 20, je m’en fiche d’en marquer dix. Enfin bref, c’est comme ça. » Après la défaite des Spurs sur le parquet des Rockets cette semaine, Julian Champagnie n’avait pas vraiment la tête à célébrer.

Son équipe venait de s’incliner malgré une avance confortable, boostée notamment grâce à son gros niveau d’adresse ce soir-là : 27 points à 8/17 aux tirs, dont… 8/16 derrière l’arc, avec 8 rebonds et 2 interceptions.

« J’aime gagner. Je préférerais largement n’avoir aucun point et qu’on gagne de 20 pour être honnête. Mais bon, c’est juste du basket, c’est agaçant. C’est la défaite qui m’ennuie le plus, malgré tout le reste. C’est juste que nous n’avons pas donné le meilleur de nous-mêmes. C’est ça qui me reste en travers de la gorge », regrettait le shooteur de 24 ans.

Ce revers collectif n’enlève rien à sa dynamique personnelle. Alternant entre le cinq majeur des Spurs et le banc depuis le début de saison, Champagnie s’est installé durablement parmi les titulaires texans depuis la fin de l’année civile passée. Une période qui coïncide avec le passage à l’infirmerie du titulaire habituel Devin Vassell.

L’adresse générale des Spurs en baisse

Son festival d’adresse en cours a démarré le 31 décembre, avec 36 points inscrits face aux Knicks. Depuis, cette adresse ne l’a pas vraiment quitté. Auteur de trois autres sorties à 20 points ou plus, l’ailier tourne, depuis 13 matchs, à 16.5 points de moyenne sur la base de très bons pourcentages : 46.6% dont 43.2% à 3-points.

Une adresse longue distance d’autant plus bienvenue que sur le mois de janvier, la réussite collective des Spurs est en chute libre : seulement 33%, 28e pourcentage au sein du championnat. Ce qui explique sans doute en partie le faible ratio de victoires sur ce mois : 7 succès et 5 défaites.

Les Spurs restent pourtant bien installés à la seconde place à l’Ouest, ce qui en dit long sur l’ « énorme marge de manœuvre », selon Champagnie, dont dispose la formation texane.

« On sait qu’on peut prendre un tir à n’importe quel moment de la possession, quel que soit ce tir. Nous avons des gars capables de dégainer n’importe quand. (De’Aaron) Fox, Vic (Wembanyama), Steph (Stephon Castle), Dev (Vassell), n’importe qui sur le terrain. Il s’agit de trouver un moyen d’obtenir le meilleur tir pour l’équipe, le tir qui profite à tout le monde, même si ce n’est pas moi qui tire, ou Vic, mais que Fox tire », lâche le spécialiste.

Avec 37.9% de réussite sur la saison, Champagnie est le 3e shooteur le plus adroit de sa formation à égalité avec Devin Vassell, derrière « Wemby » (38.9%) et, plus surprenant, Keldon Johnson (40.6%).

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 45 28:40 42.7 37.9 82.6 1.0 5.2 6.2 1.5 1.6 0.9 1.0 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.