Le MVP de la nuit | Un Champagnie très pétillant

Certes, Julian Champagnie est connu comme shooteur extérieur, mais avant ce match, il venait de manquer 44 de ses 54 derniers tirs à 3-points ! Autant dire qu’il traversait une vraie crise d’adresse. Mais la blessure de Devin Vassell lui a permis d’être titulaire face aux Knicks, et il est carrément le héros de la soirée avec un record personnel (36 points) avec un 11 sur 17 à 3-points. Pour les férus de stats, il est le premier joueur de l’histoire à inscrire autant de points sans prendre le moindre tir à 2-points !

« C’est dur de traverser une période difficile quand tu es shooteur » confie-t-il après la victoire des Spurs. « Mais tu peux te dire : demain est un autre jour. Je ferai la même chose, avec la même confiance. Quand tu sais que tes coéquipiers et tes coachs te font confiance, c’est ça qui te rend à l’aise dans ton rôle. »

Un record de franchise en poche

Au passage, Julian Champagnie décroche un record de franchise avec ses 11 paniers primés. L’ancien record des Spurs était la propriété de Chuck Person depuis 1997 avec 9 paniers primés.

« Eh bien, dites-lui merci d’avoir tenu ce record, mais maintenant j’en avais besoin. Pour de vrai » sourit-il lorsqu’on lui apprend qu’il s’est emparé de ce vieux record. « En arrivant ici depuis Philadelphie (en février), je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. C’était un pari, loin de chez moi. Je voulais voir si ça pouvait marcher. Et je suis toujours là, donc maintenant, il faut que ça marche. »

Et comment explique-t-il ce double record alors qu’il traversait une grosse période de moins bien ? « Ce sont les Dieux du basket comme dit toujours Gregg Popovich… C’est comme ça que le jeu te le rend. Pendant le match, je me suis juste dit : ‘Calme-toi. Shoote. Si tu peux, tu tires. Si tu ne peux pas, tu défends, tu t’adaptes’. »

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI 2 3:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2022-23 SA 15 20:52 46.1 40.7 82.4 0.7 3.3 4.0 0.7 1.7 0.3 0.7 0.3 11.0 2023-24 SA 74 19:50 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SA 82 23:34 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SA 32 27:17 40.4 34.6 84.9 0.9 4.7 5.6 1.4 1.5 0.9 1.0 0.4 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.