Shai Gilgeous-Alexander veut voir Chet Holmgren au All-Star Game

S’il ne pourra certes plus battre le record de victoires des Warriors sur une saison, le Thunder effectue malgré tout une belle première moitié d’exercice. Outre Shai Gilgeous-Alexander, en route vers un deuxième titre de MVP d’affilée, Chet Holmgren y est également pour beaucoup.

À 23 ans, l’intérieur surfe sur la meilleure campagne de sa jeune carrière : 18 points, 8.6 rebonds et 2 contres de moyenne, à 57% au shoot (dont 38% à 3-points) et 77% aux lancers-francs. Chet Holgren s’impose comme l’un des favoris au titre de Défenseur de l’année et il a tous les atouts en main pour découvrir le All-Star Game le mois prochain.

C’est en tout cas le souhait de Shai Gilgeous-Alexander : « Il continue d’évoluer et de s’améliorer, tant techniquement que dans son jeu. Je ne connais pas ses statistiques exactes, mais on a la sensation qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière en attaque. Puis, défensivement, c’est un monstre. Donc pour moi, c’est une évidence : ce gars doit absolument être All-Star. »

Presque 75% de victoires en carrière !

Et « SGA » d’insister sur l’importance de son coéquipier : « Il a été un peu ralenti par les blessures par le passé, sinon il en aurait déjà quelques-unes [de sélections All-Star], mais son impact sur la victoire est sans égal. Si tu ne gagnes pas, le reste ne compte pas. Tout le monde veut faire partie d’une équipe qui gagne et ajouter Chet à ton groupe, c’est y ajouter des victoires. »

Difficile de donner tort à Shai Gilgeous-Alexander alors que, depuis ses débuts en NBA, Chet Holmgren a remporté 115 de ses 154 matches de saison régulière. C’est quasiment 75% de victoires, donc trois matches sur quatre (!), et dans l’histoire, un seul joueur avec minimum 150 matches fait aujourd’hui mieux que lui : Cason Wallace et ses 76%… qui n’est autre que son propre coéquipier.

D’après « SGA », qui sera titulaire à Los Angeles dans trois semaines, cela devrait logiquement suffire à faire de son lieutenant un All-Star dans quelques jours : « On a le meilleur bilan de la ligue à ce jour, donc ça ferait sens d’avoir plus d’un [All-Star]. Je n’ai jamais vu une équipe reposer sur un seul homme et avoir le meilleur bilan de la ligue. Donc ouais, Chet Holmgren [doit y aller] » a-t-il déclaré.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 40 29:12 57.2 38.4 77.0 1.8 6.8 8.6 1.6 2.7 0.6 1.7 2.0 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.