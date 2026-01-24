Evan Mobley doit conserver son agressivité en attaque

« Il n’a pas le choix. » Donovan Mitchell n’hésite pas dès qu’il s’agit de commenter l’attitude offensive d’Evan Mobley. Darius Garland actuellement à l’infirmerie, les Cavaliers ont besoin que l’intérieur soit davantage présent en attaque, pour compenser et aussi soulager son All-Star de coéquipier.

« Il doit y aller et trouver un moyen de peser. Il faut le forcer à aller dans les espaces. C’est facile, quand Garland, De’Andre Hunter ou moi-même sommes là, de prendre un peu de recul. Alors que non, il faut y aller », réclame l’ancien du Jazz.

Face aux Kings, Evan Mobley a fait un très gros match non seulement en attaque, avec ses 29 points, mais aussi dans les autres secteurs de jeu : 13 rebonds, 7 passes et 4 contres.

« C’était Shaquille O’Neal sur ce match », s’emballe Kenny Atkinson. « Sérieusement, sa manière d’aller au cercle encore et encore et de dominer défensivement, c’est une de ses performances les plus dominantes que j’aie vues de sa part. Et on en avait besoin. C’est peut-être sa meilleure prestation depuis que je suis sur le banc ici. »

« Une malédiction d’être polyvalent »

Le bémol avec le défenseur de l’année 2025, c’est sa régularité dans ce domaine. Certains soirs, comme contre Sacramento, il est excellent ; d’autres, il est plus discret. Comment l’expliquer ? Et comment le transformer enfin en arme plus régulière ?

« Il est polyvalent. Il n’a pas un mouvement comme Yao Ming avec son hook ou DeMar DeRozan avec son spin move. Il n’est pas comme ça, il est complet et joue avec le rythme du match », analyse son entraîneur. « Mais c’est presque une malédiction d’être polyvalent. Il y a des joueurs qui sont bons poste-bas ou à 3-pts, c’est leur truc. Evan est bon partout donc il n’a pas son truc à lui. »

De plus, il a son travail à faire en défense, une réputation à tenir depuis son trophée de DPOY remporté la saison passée. Être au four et au moulin n’est pas toujours chose aisée.

« Ce n’est pas facile d’être fort des deux côtés du terrain mais mon super pouvoir, c’est de pouvoir contester les shoots d’un côté puis courir et être une menace de l’autre », indique Evan Mobley. « Je dois continuer de travailler offensivement, c’est dans ce domaine que je peux devenir un two-way player de haut niveau. »

C’est tout ce que demande Donovan Mitchell. « Je me fiche des contres et de la défense », lance carrément l’arrière. « Dans ce match, il avait la volonté. Il voulait attaquer et c’est ce qu’on aime voir chez lui. Très souvent, il a simplement besoin d’être agressif et il l’a été pendant 48 minutes dans cette rencontre. On veut voir ça et on ne va pas nécessairement le chercher continuellement mais il doit vouloir aller dans la raquette, vers le cercle. Si on fait prise à deux, je fais une passe, sinon, je conclus. Il a fait ça pendant toute la partie et c’est ça qui est le plus remarquable. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 40 33:18 51.7 30.9 63.6 2.3 6.5 8.8 4.1 2.5 1.0 2.1 2.0 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.