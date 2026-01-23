Des paroles ou des actes à Orlando

De retour d’Europe, le Magic a repris le cours normal de sa saison régulière, en s’inclinant dans les grandes largueurs face aux Hornets. Ils sont passés à côté du rendez-vous, dès les premières minutes avec une entame ratée, qui a conditionné le reste de la rencontre.

« Ils nous ont sauté dessus et on n’était pas organisé. On a laissé filer le match. On ne peut pas être aussi loin en premier quart-temps et espérer revenir simplement parce qu’on l’avait déjà fait », regrette Paolo Banchero en pensant au dernier match entre les deux équipes où Orlando avait déjà accusé un retard avant de s’incliner. « On a laissé notre attaque influencer notre défense. Les shoots ne sont pas rentrés et on a arrêté de défendre. C’est inacceptable », affirme Jamahl Mosley.

L’excuse du décalage horaire après plusieurs jours passés en Allemagne et à Londres pourrait être avancée si le Magic ne montrait pas, depuis de longues semaines, cette attitude douteuse et des résultats très moyens. Paolo Banchero le disait lors du retour des Floridiens au pays : « On ne peut se contenter de dire qu’il faut faire ça ou ça. »

« Facile à dire, difficile à faire »

C’est bien là le souci. Le Magic fait les bons constats avant ou après les rencontres et réclame constamment plus d’intensité, d’envie, de volonté. Puis, sur le terrain, on peine à observer une adéquation entre les paroles et les actes. Ce qui commence à agacer Jamahl Mosley.

« Les actions contre les mots. C’est facile à dire, difficile à faire », note le coach. « Il faut avoir cet état d’esprit de faire tout ce qui est possible pour que le travail soit fait. Je peux facilement dire qu’on va être agressif. Puis, on rate deux ou trois shoots et on arrête de défendre, on arrête de revenir en défense. On a le contrôle sur ces choses-là, c’est facile d’avoir la main là-dessus soir après soir. On peut choisir de bloquer au rebond, de revenir. L’adresse, on ne la contrôle pas. L’attitude et les efforts, oui. »

Le Magic doit donc arrêter de parler et se mettre à jouer. La seule magie du verbe ne suffira pas à inverser la tendance. « C’est à nous tous de le faire. On est soudés. C’est nous qui devons corriger les choses car on perd tous ensemble. Et on gagne ensemble aussi », rappelle Jamahl Mosley.