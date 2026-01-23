Matchs
Des paroles ou des actes à Orlando

NBA – Totalement dominés par les Hornets, les Floridiens doivent enfin mettre en œuvre les bonnes analyses livrées avant ou après les matches. Le coach en marre des belles paroles.

De retour d’Europe, le Magic a repris le cours normal de sa saison régulière, en s’inclinant dans les grandes largueurs face aux Hornets. Ils sont passés à côté du rendez-vous, dès les premières minutes avec une entame ratée, qui a conditionné le reste de la rencontre.

« Ils nous ont sauté dessus et on n’était pas organisé. On a laissé filer le match. On ne peut pas être aussi loin en premier quart-temps et espérer revenir simplement parce qu’on l’avait déjà fait », regrette Paolo Banchero en pensant au dernier match entre les deux équipes où Orlando avait déjà accusé un retard avant de s’incliner. « On a laissé notre attaque influencer notre défense. Les shoots ne sont pas rentrés et on a arrêté de défendre. C’est inacceptable », affirme Jamahl Mosley.

L’excuse du décalage horaire après plusieurs jours passés en Allemagne et à Londres pourrait être avancée si le Magic ne montrait pas, depuis de longues semaines, cette attitude douteuse et des résultats très moyens. Paolo Banchero le disait lors du retour des Floridiens au pays : « On ne peut se contenter de dire qu’il faut faire ça ou ça. »

« Facile à dire, difficile à faire »

C’est bien là le souci. Le Magic fait les bons constats avant ou après les rencontres et réclame constamment plus d’intensité, d’envie, de volonté. Puis, sur le terrain, on peine à observer une adéquation entre les paroles et les actes. Ce qui commence à agacer Jamahl Mosley.

« Les actions contre les mots. C’est facile à dire, difficile à faire », note le coach. « Il faut avoir cet état d’esprit de faire tout ce qui est possible pour que le travail soit fait. Je peux facilement dire qu’on va être agressif. Puis, on rate deux ou trois shoots et on arrête de défendre, on arrête de revenir en défense. On a le contrôle sur ces choses-là, c’est facile d’avoir la main là-dessus soir après soir. On peut choisir de bloquer au rebond, de revenir. L’adresse, on ne la contrôle pas. L’attitude et les efforts, oui. »

Le Magic doit donc arrêter de parler et se mettre à jouer. La seule magie du verbe ne suffira pas à inverser la tendance. « C’est à nous tous de le faire. On est soudés. C’est nous qui devons corriger les choses car on perd tous ensemble. Et on gagne ensemble aussi », rappelle Jamahl Mosley.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Franz Wagner 26 32:51 48.2 36.8 82.6 1.6 4.5 6.1 3.6 1.8 1.1 0.3 2.3 22.2
Paolo Banchero 32 33:54 45.2 26.9 76.1 1.0 7.8 8.8 5.0 2.9 0.7 0.7 2.2 20.9
Desmond Bane 42 33:53 44.9 33.3 93.0 1.3 3.2 4.5 4.5 2.2 0.8 0.5 3.0 18.9
Anthony Black 42 30:34 46.7 35.8 72.8 0.8 3.3 4.1 4.0 2.4 1.3 0.6 2.7 15.9
Jalen Suggs 23 25:23 47.1 33.1 85.7 0.7 2.9 3.7 4.7 2.7 1.9 0.5 3.0 15.0
Wendell Carter Jr. 40 30:20 51.2 36.0 76.6 2.4 5.3 7.7 2.2 1.3 0.7 0.8 3.7 12.5
Tristan Da Silva 37 23:03 44.3 38.3 84.2 0.8 2.8 3.6 1.2 0.9 0.8 0.2 1.3 9.6
Moritz Wagner 2 12:00 50.0 25.0 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 7.5
Goga Bitadze 38 16:51 68.8 20.0 73.1 2.2 3.1 5.3 1.3 0.6 0.8 1.2 2.2 6.2
Jase Richardson 29 12:04 51.2 42.3 70.0 0.5 1.0 1.5 1.3 0.6 0.3 0.1 1.1 6.0
Noah Penda 27 13:53 43.6 42.2 61.3 1.6 2.4 4.1 1.1 0.7 0.5 0.4 1.3 5.0
Jett Howard 27 10:44 36.8 32.9 93.8 0.4 1.1 1.4 0.9 0.2 0.1 0.1 1.0 4.6
Tyus Jones 42 16:04 34.5 28.3 100.0 0.2 0.9 1.1 2.4 0.3 0.7 0.1 0.6 3.1
Jonathan Isaac 35 10:12 44.3 19.4 60.5 0.8 1.9 2.7 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 2.9
Jamal Cain 17 7:11 38.9 27.8 83.3 0.4 0.4 0.8 0.3 0.4 0.2 0.1 1.2 2.8
Orlando Robinson 4 6:15 60.0 50.0 0 0.5 0.5 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.8 1.8

Par Jonathan Demay
