Le Magic revient au pays avec les mêmes maux

Les deux matches contre Memphis en Europe, à Berlin puis à Londres, ont finalement offert un parfait résumé de la saison d’Orlando. Ce fut très moyen, dans le jeu comme dans les résultats, avec une victoire et une défaite. Et un bémol principal : des entames ratées. Le Magic a perdu les deux premiers quart-temps face aux Grizzlies sur le score total de 79-46…

« On a commencé les deux matches en étant en retard. En Allemagne, on est revenu, mais dimanche, non. Ce n’est pas quelque chose, d’avoir un tel retard, qui doit continuer », commente Paolo Banchero.

Si encore cela ne concernait que ce voyage de l’autre côté de l’Atlantique. Mais les maux sont profonds pour les troupes de Jamahl Mosley, incapables d’enchaîner les bons matches et les victoires depuis plusieurs semaines.

« Il y a des choses que l’on va devoir corriger, ce qui arrive avec chaque rencontre, gagnée ou perdue », assure le coach. « On doit commencer de manière plus affirmée, apprendre plus vite et avoir un sens de l’urgence pour démarrer. On doit s’assurer de faire cela. »

« Je sais qu’on est qualifié pour les playoffs en ce moment, mais on ne peut pas s’en satisfaire »

Il n’y a pas encore de raison de paniquer. Le Magic occupe la 6e place de la conférence Est, à seulement trois victoires de retard sur les Celtics, installés à la deuxième place. Tout peut aller vite, à condition de ne plus patiner et d’enfin gagner des matches sur la durée.

« Le groupe est soudé. On se fait confiance et on assure les arrières de chacun. On arrive à la mi-saison et on doit trouver une manière d’être régulier, de gagner des parties », réclame Paolo Banchero. « J’espère qu’on pourra faire une série car on est en milieu de classement. Cela pourrait être important pour nous. Je sais qu’on est qualifié pour les playoffs en ce moment, mais on ne peut pas s’en satisfaire. Il faut se battre pour avoir l’avantage du terrain et une bonne place. »

Au même moment, la saison passée, les Floridiens affichaient le même bilan (23-19) et pour l’instant, cela ressemble effectivement à leur exercice 2024/25, frustrant car plombé par les blessures.

« On est assez talentueux pour aller loin mais, au fond, on doit commencer à mieux jouer, à remporter des matches. On ne peut pas seulement le dire. On ne peut se contenter de dire qu’il faut faire ça ou ça », prévient l’intérieur All-Star. « On a été sorti au premier tour deux années de suite donc on doit prouver qu’on est meilleur que ça, qu’on peut avancer en playoffs. C’est évident que j’ai une haute opinion de cette équipe et des gars mais, comme je l’ai dit, on doit le prouver cette année. »