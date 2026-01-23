Le MVP de la nuit | Joel Embiid adore les 22 janvier

Il y a deux ans, le 22 janvier 2024, Joel Embiid entrait dans l’histoire de la NBA en inscrivant 70 points face aux Spurs. Depuis cette date, le pivot a connu des heures sombres et ce jeudi soir, comme pour confirmer cette saison du renouveau, il a renoué avec le grand succès face aux Rockets.
Comment ? En compilant un triple-double avec 32 points, 15 rebonds et 10 passes. Le tout en quasiment 46 minutes, son plus important temps de jeu dans une rencontre de saison régulière depuis le 9 décembre 2022 ! Sacrée soirée donc.
« Peut-être qu’il faudrait que j’ai un enfant le 22 janvier », s’amuse le MVP 2023 après la rencontre. « Cela semble être une bonne journée pour moi. Donc, quand je rentre, je vais en parler à ma femme. On va faire des calculs pour tenter d’avoir un enfant le 22 janvier. »
Un triple-double et 46 minutes, ce sont deux éléments capitaux dans la progression de Joel Embiid. « C’est clairement un grand pas en avant, c’est certain », confirme Nick Nurse face à la prestation de son pivot, excellent dans le succès face à Houston. « Je suis heureux d’être régulier et de jouer chaque match, même si je ne suis pas encore autorisé à faire les back-to-back », ajoute le joueur.
« On commence à revoir le Joel Embiid dominant que l’on connaît tous »
Il a été très solide en défense, avec sa présence, son activité et son envie, après avoir gobé le rebond, de faire courir ses coéquipiers. Dans le « money time », tandis que Tyrese Maxey faisait la différence en attaque, il a bloqué les Rockets, qui ont buté sur lui à plusieurs reprises.
Avec 32 points et 10 passes, le champion olympique a été important en attaque, et avec 15 rebonds, précieux en défense. C’est peut-être son match le plus complet de la saison.
« Dunker, contrer, prendre des rebonds, ça lui demande beaucoup d’efforts et il commence à se sentir bien. Son esprit de compétition se met en place », se réjouit Paul George. « Ça se voit même aux entraînements et on commence à revoir le Joel Embiid dominant que l’on connaît tous. C’est rafraîchissant, rien qu’au niveau personnel, car les blessures pèsent sur quelqu’un. C’est toujours agréable de voir un joueur redevenir lui-même. »
Et les Sixers avec lui. Installées à la cinquième place de la conférence Est, les troupes de Nick Nurse ressemblent de plus en plus à l’équipe que personne ne voudra affronter au premier tour des playoffs en avril. Si les corps de chacun tiennent bien le coup.
« Oui », répond Paul George quand on lui demande si la situation actuelle ressemble à ce qu’il avait imaginé en signant à Philadelphie, en 2024. « Je ne veux pas manquer de respect aux équipes qui ont gagné face à nous mais beaucoup de ces matches étaient abordables et on pourrait être dans le Top 2 ou 3 de la conférence Est. On veut être une équipe qui peut être une force et peut être compétitive. »
|Joel Embiid
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|PHI
|31
|25:21
|46.6
|36.7
|78.3
|2.0
|5.9
|7.8
|2.1
|3.6
|0.9
|3.8
|2.5
|20.2
|2017-18
|PHI
|63
|30:21
|48.3
|30.8
|76.9
|2.3
|8.7
|11.0
|3.2
|3.3
|0.6
|3.7
|1.8
|22.9
|2018-19
|PHI
|64
|33:39
|48.4
|30.0
|80.4
|2.5
|11.1
|13.6
|3.7
|3.3
|0.7
|3.5
|1.9
|27.5
|2019-20
|PHI
|51
|29:32
|47.7
|33.1
|80.7
|2.8
|8.9
|11.6
|3.0
|3.4
|0.9
|3.1
|1.3
|23.0
|2020-21
|PHI
|51
|31:05
|51.3
|37.7
|85.9
|2.2
|8.4
|10.6
|2.8
|2.4
|1.0
|3.1
|1.4
|28.5
|2021-22
|PHI
|68
|33:47
|49.9
|37.1
|81.4
|2.1
|9.6
|11.7
|4.2
|2.7
|1.1
|3.1
|1.5
|30.6
|2022-23
|PHI
|66
|34:36
|54.8
|33.0
|85.7
|1.7
|8.4
|10.2
|4.2
|3.1
|1.0
|3.4
|1.7
|33.1
|2023-24
|PHI
|39
|33:34
|52.9
|38.8
|88.3
|2.4
|8.6
|11.0
|5.6
|2.9
|1.2
|3.8
|1.7
|34.7
|2024-25
|PHI
|19
|30:13
|44.4
|29.9
|88.2
|1.9
|6.3
|8.2
|4.5
|2.2
|0.7
|3.3
|0.9
|23.8
|2025-26
|PHI
|23
|29:39
|47.7
|26.1
|85.8
|2.0
|4.9
|7.0
|3.3
|2.1
|0.6
|3.0
|1.1
|24.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.