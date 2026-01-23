Le MVP de la nuit | Joel Embiid adore les 22 janvier

Il y a deux ans, le 22 janvier 2024, Joel Embiid entrait dans l’histoire de la NBA en inscrivant 70 points face aux Spurs. Depuis cette date, le pivot a connu des heures sombres et ce jeudi soir, comme pour confirmer cette saison du renouveau, il a renoué avec le grand succès face aux Rockets.

Comment ? En compilant un triple-double avec 32 points, 15 rebonds et 10 passes. Le tout en quasiment 46 minutes, son plus important temps de jeu dans une rencontre de saison régulière depuis le 9 décembre 2022 ! Sacrée soirée donc.

« Peut-être qu’il faudrait que j’ai un enfant le 22 janvier », s’amuse le MVP 2023 après la rencontre. « Cela semble être une bonne journée pour moi. Donc, quand je rentre, je vais en parler à ma femme. On va faire des calculs pour tenter d’avoir un enfant le 22 janvier. »

Un triple-double et 46 minutes, ce sont deux éléments capitaux dans la progression de Joel Embiid. « C’est clairement un grand pas en avant, c’est certain », confirme Nick Nurse face à la prestation de son pivot, excellent dans le succès face à Houston. « Je suis heureux d’être régulier et de jouer chaque match, même si je ne suis pas encore autorisé à faire les back-to-back », ajoute le joueur.

« On commence à revoir le Joel Embiid dominant que l’on connaît tous »

Il a été très solide en défense, avec sa présence, son activité et son envie, après avoir gobé le rebond, de faire courir ses coéquipiers. Dans le « money time », tandis que Tyrese Maxey faisait la différence en attaque, il a bloqué les Rockets, qui ont buté sur lui à plusieurs reprises.

Avec 32 points et 10 passes, le champion olympique a été important en attaque, et avec 15 rebonds, précieux en défense. C’est peut-être son match le plus complet de la saison.

« Dunker, contrer, prendre des rebonds, ça lui demande beaucoup d’efforts et il commence à se sentir bien. Son esprit de compétition se met en place », se réjouit Paul George. « Ça se voit même aux entraînements et on commence à revoir le Joel Embiid dominant que l’on connaît tous. C’est rafraîchissant, rien qu’au niveau personnel, car les blessures pèsent sur quelqu’un. C’est toujours agréable de voir un joueur redevenir lui-même. »

Et les Sixers avec lui. Installées à la cinquième place de la conférence Est, les troupes de Nick Nurse ressemblent de plus en plus à l’équipe que personne ne voudra affronter au premier tour des playoffs en avril. Si les corps de chacun tiennent bien le coup.

« Oui », répond Paul George quand on lui demande si la situation actuelle ressemble à ce qu’il avait imaginé en signant à Philadelphie, en 2024. « Je ne veux pas manquer de respect aux équipes qui ont gagné face à nous mais beaucoup de ces matches étaient abordables et on pourrait être dans le Top 2 ou 3 de la conférence Est. On veut être une équipe qui peut être une force et peut être compétitive. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 23 29:39 47.7 26.1 85.8 2.0 4.9 7.0 3.3 2.1 0.6 3.0 1.1 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.