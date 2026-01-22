Matchs
Enfin de passage à la TV nationale, les Hornets n’ont pas montré leur meilleur visage

NBA – À l’occasion de leur seul match diffusé sur ESPN, les Hornets se sont manqués avec une défaite face à Cleveland 94 à 87 avec en tête de file un LaMelo Ball maladroit qui finit à 1/15 au tir.

Les HornetsPetit évènement à Charlotte ce mercredi puisque les Hornets recevaient les Cavaliers pour leur seul match diffusé sur ESPN. Charles Lee avait d’ailleurs affirmé que son équipe était enthousiaste à l’idée de jouer à la TV nationale.

« Ce sont des moments où tout le monde parle de vous », souligne le tacticien de Charlotte. « C’est une formidable opportunité pour nos joueurs et notre staff. Ils l’ont mérité. Cela va devenir la norme puisque notre équipe ne va cesser de s’améliorer et de plus en plus de gens voudront nous voir à la télé. »

Cependant, l’excitation a vite laissé place à une contre-performance. Après un voyage à l’Ouest, les Hornets ont mis trop de temps avant de se mettre en route. Entre une défense absente et un manque d’adresse, Charlotte n’a inscrit que 32 points en première mi-temps et comptait déjà 24 longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, les Frelons ont eu un sursaut d’orgueil en revenant à douze points, mais cela n’a pas suffi pour éviter la défaite (87-94). En sortie de banc, LaMelo Ball s’est totalement troué. Si le meneur a réussi son deuxième tir de la soirée, il a manqué les treize suivants et finit avec seulement deux points à 1/15 au tir et surtout 0/10 à 3-points. Pour tenter de pallier cette maladresse, le frère de Lonzo a délivré sept passes décisives.

Un échec sur grand écran qui cache de récents progrès

« En dépit de son pourcentage au tir, il a continué de se démener en défense », nuance Charles Lee. « Il était vraiment investi et en attaque il a pris de bons tirs pour tenter de trouver son rythme. Il a joué des ‘pick-and-rolls’ et il a essayé de prendre des rebonds offensifs. Il a essayé de peser sur le jeu de différentes manières. »

Ce faux-pas à la TV nationale ne doit cependant pas cacher les récents progrès de Charlotte. Lors de leur road-trip de cinq rencontres à l’Ouest, les Hornets ont remporté trois matchs dont un succès autoritaire de 55 points face au Jazz. Ils ont également mis 135 points à la faible défense des Lakers.

Charlotte profite de la mauvaise dynamique des Bucks et des Hawks pour effacer légèrement son retard et se rapprocher un peu plus des places du play-in. Toutefois, le chemin est encore long puisque les Hornets, douzièmes (16 victoires – 28 défaites), ont encore quatre matchs de retard sur les Hawks, dixièmes (21 victoires – 25 défaites).

« Quand vous jouez en antenne nationale, les gens disent que c’est cool de passer à la télé, mais nous avons une occasion de jouer au plus haut niveau tous les soirs », rappelle Grant Williams. « Peu importe que nous passions sur ESPN ou non. Ce sont des moments auxquels on doit s’habituer puisque cette équipe progresse et grandit. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Lamelo Ball 33 27:27 41.4 37.0 88.4 0.9 4.1 5.0 7.6 3.2 1.2 0.2 2.7 19.9
Brandon Miller 26 30:00 41.7 36.2 83.2 1.1 3.2 4.3 3.4 2.6 0.9 1.0 3.0 19.8
Miles Bridges 42 33:03 44.6 33.7 84.8 1.0 5.3 6.4 3.6 1.5 0.5 0.5 1.8 19.1
Kon Knueppel 42 32:20 48.8 43.5 89.4 1.1 4.2 5.3 3.5 2.2 0.7 0.2 2.3 19.0
Collin Sexton 34 23:28 48.9 37.4 87.1 0.5 1.6 2.0 4.1 2.3 0.8 0.1 1.8 14.9
Ryan Kalkbrenner 31 24:39 77.3 0.0 71.7 2.5 3.8 6.3 0.7 1.0 0.6 1.6 1.6 8.7
Moussa Diabaté 39 24:26 61.5 0 66.7 3.7 4.7 8.4 1.5 0.9 0.7 1.0 2.6 8.1
Tre Mann 28 16:54 37.2 32.2 88.2 0.7 1.8 2.4 2.3 1.4 0.5 0.1 1.8 7.8
Pj Hall 8 15:53 60.0 100.0 70.6 2.5 2.9 5.4 0.6 1.3 0.1 0.9 1.6 7.0
Grant Williams 4 14:30 42.1 31.3 83.3 1.0 2.3 3.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.8 6.5
Sion James 43 25:21 38.8 35.9 86.6 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.4 1.8 6.3
Tidjane Salaün 28 16:21 50.4 41.5 70.0 0.8 3.6 4.3 0.9 0.8 0.4 0.3 1.6 6.3
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Liam Mcneeley 27 12:27 39.5 37.9 80.6 0.4 1.8 2.2 0.9 0.4 0.2 0.1 1.3 4.3
Josh Green 19 15:41 42.0 37.7 50.0 0.8 1.0 1.8 1.0 0.5 0.6 0.1 1.0 4.2
Antonio Reeves 6 8:50 50.0 50.0 0 0.2 0.7 0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.5 3.5
Pat Connaughton 20 7:09 50.0 40.7 61.5 0.3 1.2 1.4 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 3.2
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8

Par Thibault Mairesse
