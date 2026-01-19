Le beau tableau de chasse des Hornets à l’extérieur

« Cela signifie beaucoup à la fois, parce que ces gars-là ont travaillé dur et qu’ils ont réussi à atteindre les playoffs ici », lâche Miles Bridges, désormais 3e meilleur marqueur de l’histoire des Hornets, devant Gerald Wallace, qu’il vient de dépasser, ou Larry Johnson, et derrière Kemba Walker et Dell Curry.

Que des joueurs qui ont connu les phases finales avec la franchise. Miles Bridges et les Hornets d’aujourd’hui ont encore du boulot (quatre victoires de moins que les Hawks, actuellement à la 10e place de l’Est) avant de pouvoir penser aux playoffs cette année. Seulement, ils ne manquent pas de faire parler d’eux en ce moment.

Embarqués dans plusieurs séries de déplacements depuis le début du mois, ils ont marqué les esprits en battant successivement les Bulls, et surtout le Thunder sur son parquet avec un écart final de 27 points. Les Hornets ont par la suite collé… 55 points au Jazz dans l’Utah, perdu de peu face aux Clippers, puis battu les Lakers de 18 points.

Et cette nuit à Denver, alors qu’ils venaient de perdre de 20 points la veille sur le parquet des Warriors, ils l’ont emporté de 23 points. Certes, face à une équipe privée de la majorité de ses titulaires (Nikola Jokic, Aaron Gordon, Cam Johnson…), mais quand même. Les joueurs de Charlotte ont limité leurs homologues de Denver à leur plus petite prestation offensive (égalée) de l’année : 87 points.

« Dès l’entre-deux, c’était génial de voir cette agressivité physique en défense et cette volonté de se soutenir les uns les autres a été déterminante. On a pu le voir dès le début du match. La cohésion défensive était bien là. Et j’ai trouvé qu’offensivement, on a fait du super boulot en jouant un peu plus ensemble. Je suis vraiment fier du groupe pour avoir terminé ce ‘road trip’ sur une note positive », félicite Charles Lee.

« On peut battre n’importe quelle équipe NBA »

Dans ce match, LaMelo Ball n’a pas eu besoin de forcer son talent (10 points et 6 passes) tant les responsabilités ont bien été réparties, entre Brandon Miller (23 points), Ryan Kalkbrenner (17), Collin Sexton et Kon Knueppel (14 chacun). Ou encore Tidjane Salaün, en double-double (13 points et 11 rebonds). Son premier de la saison.

« L’un des points que j’ai évoqués avec mon staff, c’est justement la façon dont on s’est améliorés au fil de ce ‘road trip’. Cela montre le niveau de maturité que notre groupe possède actuellement. Au bout du compte, c’est cette volonté d’être obsédé par l’idée de progresser chaque jour. On a su tirer profit de chaque match disputé ici, mais aussi de chaque journée et de chaque séance d’entraînement », poursuit Charles Lee.

Son équipe venant de boucler cette dernière série de déplacements tout sauf simple à l’Ouest avec un bilan positif (3 victoires – 2 défaites), elle doit maintenant confirmer à domicile. Ce qu’elle n’a plus fait depuis le 23 décembre dernier, soit quatre défaites de rang pour une formation qui a davantage gagné loin de ses bases.

Mercredi, les Hornets recevront les Cavs en ayant fait le plein de confiance. « Ils prennent conscience que nous sommes une bonne équipe ; quand on joue comme on doit le faire des deux côtés du terrain, on peut battre n’importe quelle équipe NBA. Mais on doit aussi avoir cette humilité de reconnaître que si on ne joue pas avec l’intensité nécessaire, ou qu’on n’est pas assez soudés, ou encore qu’on ne reste pas concentrés sur les détails essentiels pour gagner, alors nous sommes prenables », résume Charles Lee pour finir.