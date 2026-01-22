Donovan Mitchell et Giannis Antetokounmpo, nouvelles victimes de Lu Dort

« Ils ont de supers… défenseurs », finit par lâcher Giannis Antetokounmpo sans citer de nom tout au long de son passage devant les journalistes, à l’issue d’une lourde défaite concédée face au Thunder. La superstar des Bucks explique au moins que sa formation n’a pas intérêt à faire du un-contre-un face à une telle défense, cherchant à créer un « mur ».

Au cœur de ce dispositif, on trouve Lu Dort. Celui-ci, malgré son déficit de taille, a passé sa soirée dans les baskets du Grec, cherchant à le ralentir en permanence. Une action résume parfaitement cette stratégie. Au début du quatrième quart-temps, au moment où les visiteurs comptaient déjà 19 points d’avance, le Grec était bien parti pour user de sa vitesse et filer en transition.

Sauf qu’après un premier dribble posé par Giannis, Lu Dort était là, au niveau de la ligne médiane, pour le cueillir. Un peu hésitant, le joueur des Bucks s’est enferré sur sa main droite, puis a tenté un dribble dans le dos pour éliminer le défenseur. C’est ici que le piège s’est refermé avec la venue, dans le dos du Grec, de Cason Wallace qui lui a volé le cuir.

Ce ballon perdu était le 3e d’une soirée relativement discrète pour le joueur de 31 ans, limité à 19 points, 14 rebonds et 7 passes. Avec surtout un petit volume de tirs : 8/11. Lu Dort, qui n’a pas arrêté de contester ses déplacements, y est pour beaucoup. Même si cela se traduit parfois par des gestes très limites de sa part, comme ce coup assené à la tête pour empêcher son adversaire de finir au cercle. Ou une légère poussette dans le dos au moment où son adversaire est servi au poste.

Complimenté par Kenny Atkinson

« C’était un excellent effort défensif. L’exécution du plan de jeu a été remarquable. […] Sur deux matchs consécutifs, (Dort) a défendu sur (Donovan) Mitchell et Giannis, deux profils de joueurs très différents. Cela montre simplement l’étendue de sa palette défensive et son impact », salue son coach Mark Daigneault.

Le coach fait bien d’évoquer le match précédent sur le parquet des Cavs. Ce soir-là, son spécialiste défensif s’était occupé de l’arrière vedette des Cavs. Bilan statistique pour ce dernier, beaucoup moins grand et puissant que le Grec : 19 points à seulement 5/18 aux tirs. Et bien sûr une autre large victoire pour OKC.

« Lu Dort est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il l’a encore prouvé ce soir », ne pouvait que s’avouer vaincu Kenny Atkinson. « Il l’a obligé à tout aller chercher, comme il le fait toujours. Il était parfaitement au point ce soir et a fait un excellent travail sur lui. Le limiter à 19 points en 18 tirs a été vraiment efficace pour nous », se frottait les mains Daigneault.

Prochaine cible potentielle de son joueur : Andrew Nembhard, voire Pascal Siakam, à l’occasion de la venue des Pacers dans l’Oklahoma ce vendredi.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 22:47 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 29:40 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 32:39 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 30:42 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28:26 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29:12 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1 2025-26 OKC 35 26:57 40.3 34.7 88.0 0.8 2.9 3.7 1.1 3.1 0.9 0.7 0.6 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.