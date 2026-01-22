Comment Sam Hauser est devenu indispensable dans le cinq des Celtics

L’éclosion de Jordan Walsh est l’une des belles histoires de cette première partie de saison à Boston, mais Joe Mazzulla a finalement décidé de modifier son cinq de départ, et c’est Sam Hauser qui a pris sa place depuis quelques semaines. Un choix qui permet de profiter d’un shooteur supplémentaire pour écarter le jeu au maximum, et après la victoire face aux Pacers, le coach des Celtics a vanté les qualités de son ailier.

« En début de saison, on n’avait vraiment utilisé ce cinq que sur deux matchs, donc l’échantillon était petit » rappelle Mazzulla. « Mais ils jouent bien ensemble. Notre défense s’est améliorée, notre exécution offensive aussi. Sam continue de bien jouer des deux côtés du terrain, de défendre à un très haut niveau. Ça nous permet d’écarter le jeu et d’être plus fluides offensivement. On doit pouvoir utiliser beaucoup de cinq différents, mais celui-ci fonctionne bien pour l’instant. »

Dans les faits, un reporter rappelle en conférence de presse que ce cinq avec Sam Hauser affiche un différentiel de +20 sur 100 possessions. Au-delà des stats avancées, le shooteur est utilisé comme un Klay Thompson en attaque, et ses mouvements créent de la gravité pour concentrer la défense et ainsi libérer ses partenaires.

« C’est double » répond Mazzulla lorsqu’on lui l’interroge sur un effet Hauser en attaque. « D’abord, les joueurs le cherchent davantage, ce qui est important. Ensuite, il est capable de créer des situations de 2-contre-1. Ça peut venir du pick-and-roll, du jeu sans ballon, des doubles pénétrations. C’est une menace grâce à son tir, ce qui force les défenses à réagir. C’est aussi à mettre au crédit des joueurs qui le trouvent dans notre système, et à lui pour sa capacité à jouer sans ballon. »

En janvier, Sam Hauser a doublé sa moyenne de points par rapport à décembre, pour tourner à 14.2 points de moyenne avec près de 50% à 3-points pour neuf tentatives par match !

« Encore une fois, ce n’est pas seulement le tir. C’est sa capacité à créer des 2-contre-1, à forcer les défenseurs à sur-réagir. Le tir est important, mais les écrans et le spacing le sont tout autant. Ça l’aide lui, mais ça aide surtout l’équipe » insiste d’ailleurs Joe Mazzulla.

Sam Hauser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 26 6:05 46.0 43.2 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 2022-23 BOS 80 16:08 45.5 41.8 70.6 0.4 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.4 0.3 6.4 2023-24 BOS 79 22:02 44.6 42.4 89.5 0.6 2.9 3.5 1.0 1.3 0.5 0.4 0.3 9.0 2024-25 BOS 71 21:42 45.1 41.6 100.0 0.6 2.5 3.2 0.9 1.2 0.6 0.3 0.2 8.5 2025-26 BOS 41 22:57 40.5 39.5 90.0 0.7 3.0 3.7 1.3 1.2 0.6 0.6 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.