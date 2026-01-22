Ja Morant n’avait pas gardé le meilleur pour la fin…

Ja Morant avait permis à Memphis de s’imposer face au Magic grâce à ses 24 points et 13 passes décisives. Et ce mercredi, contre Atlanta, le meneur a encore été au four et au moulin. Il commence vraiment à se montrer après avoir écopé d’une faute technique lors d’une rapide échauffourée avec Mouhamed Gueye dans le deuxième quart-temps. Juste après, Ja Morant attaque sur l’intérieur d’Atlanta et récupère deux lancers francs qu’il réussit.

« Une fois que j’ai reçu le ballon et que j’ai vu celui qui défendait sur moi, je pense que toute la salle a compris que j’allais jouer une isolation », souligne Ja Morant. « Mes coéquipiers se sont écartés, ce qui m’a permis d’attaquer. Cela aurait dû être un ‘and one’, mais je suis content d’avoir récupéré deux lancers francs et de les avoir mis. »

Des lancers-francs, Ja Morant en tire huit sur cette première mi-temps, qu’il réussit tous. Le double All-Star a également laissé parler ses qualités athlétiques, à l’image de ce dunk sur Jalen Johnson en première période et de ces deux contres par derrière, à chaque fois sur Dyson Daniels.

En deuxième mi-temps, alors que Memphis compte sept points de retard, Ja Morant trouve Jaylen Wells à 3-points et envoie Cedric Coward conclure un alley-oop pour ramener son équipe à deux longueurs.

Toutefois, malgré ces 23 points et 12 rebonds, Ja Morant a sa part de responsabilité dans la défaite de Memphis (122-124). À la fin du troisième quart-temps, il perd deux ballons coup sur coup, ce qui permet à Atlanta d’égaliser. Si l’ancien de Murray State corrige ces erreurs avec un panier à mi-distance juste avant le début du dernier acte, il n’aura pas cette chance en fin de match.

Malheureux au buzzer

Alors que les Grizzlies comptent deux points de retard à sept secondes du terme, Tuomas Iisalo laisse le jeu se poursuivre sans prendre de temps-mort. Ja Morant tente de forcer la décision en prenant un tir à 3-points compliqué face à Nickeil Alexander-Walker, qu’il manque.

« Je ne pense pas que cette dernière action soit la raison de notre défaite parce que j’ai perdu beaucoup de ballons qui nous ont mis dans cette situation », admet Ja Morant. « Si vous voulez parler de cette possession, j’aurais pu laisser Jaylen Wells remonter le terrain, j’aurais pu passer le ballon ou trouver un meilleur tir et nous aurions aussi pu prendre un temps-mort. »

Après la rencontre, Tuomas Iisalo a expliqué pourquoi il n’avait pas pris de temps-mort lors de la dernière possession : « Nous avons inscrit nos cinq ou six derniers paniers en accélérant le jeu et nous sommes, en général, meilleurs dans ce genre de situation. Les gars sont entraînés pour cela. Jaylen Wells a fait ce qui était attendu et Ja a réussi à se trouver un tir même si le ballon a glissé de ses mains. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 19 28:22 40.7 23.5 89.0 0.4 2.9 3.3 7.8 1.9 1.0 3.5 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.