À Houston, décollage annulé pour « l’Alien » Wembanyama

Victor Wembanyama a sans doute voulu évacuer un peu de sa frustration avec cette claquette dunk. Le match était déjà plié en faveur des Rockets quand le Français a écrasé le cercle à deux mains dans les dernières secondes.

Ce tir, sans effet sur le sort de la rencontre et pas beaucoup plus pour sa ligne de statistiques finale, est… le seul qu’il a converti en seconde période. Les Rockets ont limité comme rarement « Wemby », qui a terminé avec seulement 14 points à 5/21 aux tirs, dont 0/7 de loin, et 10 rebonds.

« Ils ont fait ce qu’ils font d’habitude. Et ce que la plupart des équipes font, en réalité. Évidemment, j’aurais aimé mettre plus de tirs ce soir. Mais je dois être capable de trouver des moyens d’aider mon équipe quand je ne mets plus mes tirs », lâche le Français après avoir pris quelques secondes de réflexion sur le traitement réservé par les Rockets.

Ces derniers, dès le troisième quart-temps, l’ont poussé à évoluer loin du cercle, au moins au poste haut près de la ligne des lancers-francs, ou derrière l’arc où la plupart de ses tirs ont fini trop courts. Dans le quatrième quart-temps, lorsqu’il a tenté de prendre la ligne de fond, il s’est retrouvé piégé face à Dorian Finney-Smith et Amen Thompson, entraînant un ballon perdu.

Houston, sa bête noire ?

« Houston pratique ce type de défense depuis que nous avons Victor, donc je ne pense pas que ce soit nouveau. C’est difficile de jouer contre eux. Pour toute notre équipe, sans exception, on a été bousculés, on a été poussés hors de nos zones préférentielles », remarque Mitch Johnson en mettant en avant le « niveau d’agression » et d’intensité physique de l’équipe adverse.

On sait que depuis le début de sa carrière, Houston n’est pas une équipe face à laquelle son géant a l’habitude de briller. Hormis une sortie à 29 points en début de saison dernière, il a souvent eu du mal à s’exprimer et a parfois été dominé par Alperen Sengun par le passé. Rockets ou non, il dit vouloir trouver des parades lorsque l’adresse n’est pas au rendez-vous.

« Je dois utiliser toutes les différentes armes de mon arsenal, mais ce n’est évidemment pas la seule chose que je peux faire. Lorsqu’un secteur de mon jeu ne fonctionne pas, je suis censé être… Enfin, je peux aider d’autres manières. Par exemple, une chose simple, c’est d’être poseur d’écran ou une menace au lob pour aider mon équipe, ou plein d’autres choses », poursuit le Français, qui a pris 7 de ses 21 tirs dans la raquette.

Une perte de lucidité

Sans doute insuffisant, un soir de maladresse extérieure, pour un joueur qui tournait à 31 points de moyenne depuis trois matchs, sur la base d’un énorme volume à 3-points : 59% de réussite avec 9 tirs tentés en moyenne.

Il ne faut pas non plus oublier que cette maladresse a été collective (39% d’ensemble) et que les Spurs, après une première période à 70 points inscrits, ont été contenus à 36 unités en seconde, dont seulement 14 dans le dernier quart-temps. Une défaite rageante pour leur leader qui rappelle que les Spurs ont gâché une avance de 16 points.

« Il y a énormément de détails. Mais l’idée principale est qu’on perd notre lucidité sur le terrain, parfois en surréagissant à ce qu’il se passe. La bonne chose est que rien ne vous fait apprendre et mûrir autant que l’échec, les pertes ou les défaites. Donc, on apprend plus vite. On encaisse beaucoup, tout en restant une équipe qui gagne. On va trouver la solution », termine-t-il sereinement.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 29 28:39 51.8 40.0 84.0 1.9 8.9 10.8 2.9 2.8 0.9 2.8 2.6 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.