Doc Rivers continue de trifouiller son cinq majeur

Publié le 20/01/2026 à 10:45

NBA – Le coach des Bucks, qui a fait bouger ses titulaires à Atlanta, cherche toujours la bonne formule. Mais dès qu’il pense la trouver, elle ne tient pas sur la durée.

Deux semaines après avoir déjà gâché une avance importante contre Sacramento et assurant ne pas vouloir refaire cette erreur, les Bucks sont encore tombés dans le piège face aux Hawks, en laissant filer un avantage de 23 points pour finalement s’imposer de justesse.

Outre ce scénario, un des éléments importants de cette courte victoire à Atlanta, c’est le changement de cinq majeur de Milwaukee. Kyle Kuzma était de nouveau titulaire, tandis que Kevin Porter Jr. commençait sur le banc, pour accompagner Ryan Rollins, AJ Green, Giannis Antetokounmpo et Myles Turner. Comme mi-novembre, pendant trois matches.

Pourquoi changer ? Pour avoir davantage de taille se justifie le coach. « Nos remplaçants sont tous en positif », ajoute ensuite Doc Rivers sur le +/- de ses remplaçants, effectivement tous dans le vert alors que les titulaires (sauf AJ Green) sont dans le rouge. « Ça a bien fonctionné. » 

Est-ce à dire que ce sera le cinq majeur des Bucks pour les prochaines semaines ? « Je ne sais pas », répond l’entraîneur, avec un geste des deux mains, qui cherche toujours à trouver la bonne formule pour une équipe qui patine depuis le début de saison et reste accrochée à la onzième place dans la conférence Est.

« Peut-on le faire quatre ou cinq fois de suite ? Le temps d’un soir, oui, on peut le refaire. Mais on n’a aucune régularité pour dire que quelque chose va s’installer sur le long terme. Tant que ce sera comme ça, on sera comme ça. J’adorerais avoir quelque chose que je peux conserver jusqu’à la fin de saison. Je suis preneur. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 27 29:00 64.7 40.5 65.2 2.9 6.6 9.5 5.5 3.3 0.9 0.8 2.7 28.8
Kevin Porter Jr. 22 33:55 44.4 35.8 83.7 0.8 4.2 5.0 7.5 3.3 2.2 0.4 2.1 17.1
Ryan Rollins 41 31:38 46.2 39.4 76.7 0.9 3.7 4.6 5.5 2.3 1.5 0.4 2.8 16.2
Bobby Portis 41 23:18 49.1 47.6 74.4 1.3 5.2 6.5 1.3 1.0 0.6 0.2 1.6 13.0
Kyle Kuzma 39 25:52 50.4 33.0 74.8 0.9 3.7 4.6 2.2 1.6 0.7 0.5 2.3 12.6
Myles Turner 40 28:20 41.9 38.3 75.7 1.2 4.1 5.3 1.6 1.0 0.7 1.5 2.7 12.2
Aj Green 38 29:09 44.1 43.4 79.3 0.2 2.4 2.6 2.1 0.8 0.6 0.1 2.5 10.2
Gary Trent Jr. 39 24:38 37.9 35.8 81.8 0.1 1.1 1.3 1.6 0.6 0.7 0.1 1.4 8.5
Cole Anthony 29 14:43 42.9 29.1 59.1 0.4 2.1 2.6 3.6 1.9 0.6 0.3 2.0 6.4
Taurean Prince 8 21:08 44.7 42.9 100.0 0.0 1.6 1.6 1.0 0.6 0.8 0.3 2.5 6.1
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Jericho Sims 30 14:22 83.7 0 61.5 1.3 2.5 3.8 0.6 1.0 0.2 0.2 1.7 3.0
Gary Harris 31 14:35 50.8 50.0 100.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.4 0.6 0.2 1.2 2.7
Pete Nance 11 4:16 55.6 45.5 0 0.1 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 2.3
Amir Coffey 24 7:50 43.2 23.5 92.9 0.2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 2.0
Andre Jackson Jr. 17 6:53 32.1 23.5 90.0 0.3 0.5 0.8 1.1 0.5 0.3 0.1 1.1 1.8
Thanasis Antetokounmpo 13 3:05 61.5 0 66.7 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5 1.7

Par Jonathan Demay
