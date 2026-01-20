Doc Rivers continue de trifouiller son cinq majeur

Deux semaines après avoir déjà gâché une avance importante contre Sacramento et assurant ne pas vouloir refaire cette erreur, les Bucks sont encore tombés dans le piège face aux Hawks, en laissant filer un avantage de 23 points pour finalement s’imposer de justesse.

Outre ce scénario, un des éléments importants de cette courte victoire à Atlanta, c’est le changement de cinq majeur de Milwaukee. Kyle Kuzma était de nouveau titulaire, tandis que Kevin Porter Jr. commençait sur le banc, pour accompagner Ryan Rollins, AJ Green, Giannis Antetokounmpo et Myles Turner. Comme mi-novembre, pendant trois matches.

Pourquoi changer ? Pour avoir davantage de taille se justifie le coach. « Nos remplaçants sont tous en positif », ajoute ensuite Doc Rivers sur le +/- de ses remplaçants, effectivement tous dans le vert alors que les titulaires (sauf AJ Green) sont dans le rouge. « Ça a bien fonctionné. »

Est-ce à dire que ce sera le cinq majeur des Bucks pour les prochaines semaines ? « Je ne sais pas », répond l’entraîneur, avec un geste des deux mains, qui cherche toujours à trouver la bonne formule pour une équipe qui patine depuis le début de saison et reste accrochée à la onzième place dans la conférence Est.

« Peut-on le faire quatre ou cinq fois de suite ? Le temps d’un soir, oui, on peut le refaire. Mais on n’a aucune régularité pour dire que quelque chose va s’installer sur le long terme. Tant que ce sera comme ça, on sera comme ça. J’adorerais avoir quelque chose que je peux conserver jusqu’à la fin de saison. Je suis preneur. »