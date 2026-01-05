Avant de rentrer dans le dur, les Bucks jouent à se faire peur

Le calendrier des Bucks est actuellement très clément et ces derniers en profitent pour gonfler leur total de victoires, avec quatre succès en cinq rencontres. La dernière en date, c’est celle de 17 points à Sacramento. L’écart aurait pu (dû) être plus large puisque Milwaukee a compté jusqu’à 26 points d’avance en troisième quart-temps.

Mais des mauvais choix offensifs, entre tirs douteux et ballons perdus, ont permis aux Kings de revenir en neuf minutes à seulement trois points, en début de dernier quart-temps.

« Ce sont des matches qu’on a perdus cette saison, en étant devant et en laissant l’adversaire revenir. Mais on a appris de ces rencontres, en restant résilients et confiants », analyse Kevin Porter Jr. « Si on veut aller en playoffs, on doit apprendre à conserver une avance et à jouer dans un tel environnement », poursuit Myles Turner. « Notamment à l’extérieur, avec un public très présent. C’est bien pour nous de vivre ça, à ce stade de la saison. »

Une idée de maturité qui ne suffit pas à Giannis Antetokounmpo, qui ne veut pas voir que le verre à moitié plein.

Et les choses vont se corser…

« On ne devrait pas se retrouver dans cette position. On était devant de 26 points. On ne devrait pas les laisser revenir à trois points. On doit être meilleur pour conclure cette rencontre. On doit regarder les vidéos. Néanmoins, je suis content : on a su garder notre calme », assure le Grec. « On doit grandir. Sans manquer de respect aux Kings, qui nous ont battus le premier match, mais si ça avait été un match de playoffs, on aurait perdu. En playoffs, si on lâche 25 points, on perd le match. On ne veut pas se retrouver dans cette position. »

Avant l’analyse vidéo, comment le double MVP lit-il cette victoire ?

« On n’a pas bien joué en troisième quart-temps et au début du quatrième. On a inscrit 62 points en première période et fini avec 115. On doit continuer de viser les 120, 125, 130 chaque soir. On n’a pas bien shooté à 3-pts. Si on est plus adroit, on marque sans doute 120 et 125 points », estime-t-il. « On doit garder cet état d’esprit. Défensivement, on prend 98 points, ce qui me réjouit. C’est une bonne manière de commencer notre road trip. »

D’autant que comme le notait déjà Giannis Antetokounmpo, le reste du calendrier de janvier est très corsé pour les Bucks, qui vont désormais enchaîner par des matchs chez les Warriors, les Lakers et les Nuggets, la réception des Wolves, des déplacements chez les Spurs et les Hawks, puis la réception du Thunder, des Nuggets et des Mavs…