Jaylen Brown titulaire au All-Star Game ? Un honneur… surtout pour ses proches

Il était pourtant parvenu à créer de l’espace devant Tobias Harris. Mais le tir au buzzer, sur le parquet des Pistons, de Jaylen Brown a rebondi sur le cercle et les locaux ont fini par s’imposer d’un point devant les Celtics.

En parallèle à ce match, la star des Celtics a appris qu’il avait été nommé parmi les titulaires de la conférence Est pour le prochain All-Star Game. Une convocation logique pour le meilleur joueur de la deuxième meilleure formation de la conférence. D’autant qu’avec un peu moins de 30 points de moyenne, il n’avait jamais été aussi prolifique offensivement en carrière.

Jaylen Brown dit avoir appris la nouvelle de la part de ses proches. « Je pense que c’est ce qui compte le plus pour mon entourage. Cela signifie beaucoup pour eux de me voir mis à l’honneur de cette manière. J’ai toujours eu le sentiment que, peu importe ce que les gens pensent ou quoi que ce soit, je fais partie des meilleurs joueurs de cette ligue. Maintenant, j’ai l’opportunité de le montrer un peu plus », réagit l’ailier.

Premier des votes chez les journalistes à l’Est

Visiblement détaché de cette cinquième sélection au match des étoiles, il ne voit pas cette nouvelle invitation comme une « validation » de son talent. « Je suis la mauvaise personne à qui poser des questions sur tout ce qui touche aux votes », lâche celui qui a terminé à la première place des suffrages de la part des journalistes, troisième au niveau des joueurs et cinquième auprès des fans.

« J’ai le sentiment que j’aurais dû être… (sourire) Je suis un gars très confiant. Je ne laisse pas les gens décider de ma propre valeur. J’ai toujours eu le sentiment d’être meilleur que beaucoup de ces gars. Ça ne dépend pas de ce que je pense ou ressens. Ça dépend des médias, du vote des fans, de tout ce genre de choses. Ça peut aller dans n’importe quelle direction », poursuit-il.

Il se dit toutefois « reconnaissant ». « Parce que je connais mon entourage. Je sais que ça compte beaucoup pour eux. Ils m’ont toujours soutenu. Ils savaient quel genre de talent j’étais depuis le premier jour. Ça signifie énormément pour eux de me voir à cette place », termine Jaylen Brown dont la sélection ne semble rien changer à sa propre estime.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 38 34:02 49.1 36.7 79.1 1.2 5.2 6.4 4.8 3.0 1.0 3.7 0.4 29.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.