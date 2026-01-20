Le patron de l’Est, c’est Detroit !

Le choc de ce « MLK Day » a tenu toutes ses promesses entre les Pistons et les Celtics. Et dans une atmosphère surchauffée, Detroit a tenu son rang en s’imposant d’un petit point point (104-103) lundi, au terme d’un intense combat.

Boston donne le ton d’emblée avec un premier tir à 3-points de Sam Hauser dans la lignée de sa dernière sortie à 10/21 derrière l’arc, puis un lay-up tout en physique de Jaylen Brown, malgré le contact. Les visiteurs prennent le meilleur départ et mènent 16-8, notamment grâce à leur grosse activité défensive.

Mais Boston manque de poids sous le cercle et Jalen Duren en profite, et inscrit sept points de rang pour ramener les siens à hauteur. Isaiah Stewart se signale 29 secondes après son entrée en jeu par un début d’échauffourée avec Jaylen Brown, signe de la tension entre les deux leaders de la Conférence. Celle-ci fait trembler les bras des shooteurs, mais pas celui du leader des Celtics, déjà à 13 points, pour offrir une possession d’avance aux Celtics après 12 minutes (26-29).

Detroit, parole à la défense

Mais les Pistons sont dans le coup et haussent petit à petit le curseur en défense. Interception dans les mains par Caris LeVert, contre énorme de Stewart sur une tentative de dunk de Neemias Queta…

Isaiah Stewart with the HUGE DENIAL It’s #1 vs. #2 in the East on NBC & Peacock! Tap to watch: https://t.co/gupQATbU1U pic.twitter.com/q5psoohg9O — NBA (@NBA) January 20, 2026

La muraille de Detroit fait très mal. Un contre de Cade Cunningham converti par un panier longue distance de Javonte Green, puis celui d’Ausar Thompson avant de monter au dunk en contre-attaque, et les locaux prennent les devants (37-33). Boston s’accroche, mais la maladresse à 3-points alliée aux mises en échec adverses permettent aux Pistons de se détacher. D’autant que Duncan Robinson est, lui, en réussite de loin et contribue à un 16-4 qui place son équipe en tête à la pause (59-51).

Cette avance autour des dix points n’est toutefois que de courte durée. Après encaissé les coups, il est temps pour les Celtics de les rendre, et ils s’en occupent de loin dès la reprise. Sam Hauser et Payton Pritchard inscrivent les 13 premiers points des visiteurs et remettent les deux équipes dos à dos (64-64). Le combat de boxe est superbe entre deux formations aux styles si opposés mais si proches l’une de l’autre. Cunningham envoie Duren dans les cieux pour le alley-oop ? Brown éteint aussitôt le coup de chaud à 3-points. Il faut toute la science de Tobias Harris dans le jeu à mi-distance pour maintenir Detroit aux commandes d’une très courte tête avant le dernier quart-temps.

Jaylen Brown manque de tout renverser

Et ce jeu “à toi, à moi” se poursuit dans l’ultime acte. Jaden Ivey sort de sa boîte à 3-points, puis Duncan Robinson inscrit son cinquième panier longue distance de la soirée pour donner cinq points d’avance aux Pistons (96-91). Mais Queta sonne la révolte par son intensité des deux côtés du terrain, puis Brown d’un nouveau lay-up contesté redonne l’avantage à Boston à trois minutes du terme.

Ce thriller au couteau se décide sur quelques tirs. Detroit n’a shooté qu’à 6/25 à 3-points après trois quart-temps, mais signe un 5/10 décisif dans le quatrième, et Tobias Harris joue les héros avec deux banderilles dans les trois dernières minutes. Jaylen Brown manque deux lancers-francs mais réussit deux floaters pour se rattraper.

La star de Boston a même le tir de la gagne dans ses mains, mais son fadeaway rebondit deux fois sur l’arceau avant de ressortir. Les Pistons s’en sortent in extremis (104-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Digne d’une bataille de playoffs. La rencontre a davantage ressemblé à un match à enjeu en phase finale qu’à un “simple” match de saison régulière. Les Pistons se sont appuyés sur leur rigueur défensive avec cinq contres dans le deuxième quart-temps pour revenir dans le coup, avant quelques tirs clutch de Tobias Harris. Detroit remporte l’opposition entre les deux équipes 3-1 durant la régulière, que des matchs décidés par sept points maximum.

– Cade Cunningham et Jaylen Brown honorent leur sélection pour le All-Star Game. Comme tous les acteurs de ce match, les deux leaders des Pistons et des Celtics ont été maladroits au tir (11/28 pour Brown, 4/17 pour Cunningham). Mais Brown s’est comporté en patron, assurant avec régularité le scoring de Boston avec ses 32 points, et aurait pu finir le match en héros. Cunningham a été moins en vue dans ce secteur avec “seulement” 16 unités. Mais le meneur a réalisé un travail remarquable à la distribution avec 14 passes décisives sans la moindre balle perdue, un record de propreté en carrière.

– Les Pistons creusent l’écart en tête de l’Est. Avec ce succès, Detroit compte désormais 5,5 victoires d’avance sur leur victime du soir à la mi-saison. Sans évoluer dans les mêmes sphères au nombre de victoires (31-10 tout de même), les Pistons ont désormais la même avance que celle du Thunder – longtemps si dominateur – sur le reste de la meute de l’Ouest. Cela en dit long sur la première partie de saison de haute volée des hommes de J.B. Bickerstaff.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.