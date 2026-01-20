Une étoile bien méritée pour Tyrese Maxey

De la même manière que Victor Wembanyama du côté de San Antonio, Tyrese Maxey a fêté sa première titularisation dans un All-Star Game avec une performance digne de son rang face aux Pacers. Le joueur de Philadelphie a inscrit 14 points, avec également 4 passes et 4 interceptions, dans le quatrième quart-temps pour avoir le dernier mot.
Sa ligne de statistiques est solide avec 29 points, 8 passes et 8 interceptions. Jamais, depuis le début de sa carrière, il n’avait volé autant de ballons. « J’ai simplement essayé d’être agressif. Cela nous met dedans de pouvoir jouer en transitions et d’avoir des paniers faciles », explique-t-il sur ce nouveau record en carrière d’interceptions.
Cette prestation vient couronner sa première partie de saison, récompensée par sa présence parmi les titulaires pour le prochain match des étoiles : 30.2 points, 6.7 passes et 2.1 interceptions de moyenne. Déjà All-Star en 2024, cette fois, Tyrese Maxey monte d’un cran (troisième marqueur et deuxième intercepteur de la ligue) et s’impose dans un cercle plus restreint.
« Être dans le Top 5 de sa conférence, c’est un grand honneur »
« Je pense être encore loin d’avoir atteint mon plein potentiel », affirme le leader des Sixers, seulement âgé de 25 ans. « Je sens que je peux m’améliorer encore et c’est mon objectif justement. Je sais que mon coach et mes coéquipiers croient en moi. Quand c’est le cas, cela vous pousse à être encore plus fort qu’on ne l’est déjà. »
Pour son entraîneur et ses coéquipiers, cette deuxième étoile est totalement méritée. « C’est génial. Je suis extrêmement fier de lui et c’est un sacré accomplissement. Être titulaire, c’est toujours cool. C’est la preuve de son travail, qu’il a franchi un cap », note Joel Embiid. « Je suis heureux », ajoute VJ Edgecombe. « J’aurais protesté si ça n’avait pas été le cas. S’il n’avait pas été titulaire, ça aurait été un souci. »
« C’est génial. Je ne sais pas si quelqu’un avait prévu ça avant le début de saison donc c’est une belle surprise », estime Nick Nurse. « C’est un sacré honneur. Être dans le Top 5 de sa conférence, c’est un grand honneur. C’est historique et c’est cool. Je suis heureux pour lui. C’est génial. Il a fait une grande intersaison, il a bossé, a été excellent. »
|Tyrese Maxey
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|PHI
|61
|15:20
|46.2
|30.1
|87.1
|0.2
|1.5
|1.7
|2.0
|1.3
|0.4
|0.7
|0.2
|8.0
|2021-22
|PHI
|75
|35:20
|48.5
|42.7
|86.6
|0.3
|2.9
|3.2
|4.3
|2.1
|0.7
|1.2
|0.4
|17.5
|2022-23
|PHI
|60
|33:36
|48.1
|43.4
|84.5
|0.4
|2.6
|2.9
|3.5
|2.2
|0.8
|1.3
|0.1
|20.3
|2023-24
|PHI
|70
|37:31
|45.0
|37.3
|86.8
|0.5
|3.2
|3.7
|6.2
|2.2
|1.0
|1.7
|0.5
|25.9
|2024-25
|PHI
|52
|37:42
|43.7
|33.7
|87.9
|0.3
|3.1
|3.3
|6.1
|2.2
|1.8
|2.4
|0.4
|26.3
|2025-26
|PHI
|38
|39:21
|47.4
|40.2
|87.8
|0.3
|4.2
|4.4
|6.7
|2.1
|1.9
|2.5
|1.0
|30.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.