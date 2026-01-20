Une étoile bien méritée pour Tyrese Maxey

De la même manière que Victor Wembanyama du côté de San Antonio, Tyrese Maxey a fêté sa première titularisation dans un All-Star Game avec une performance digne de son rang face aux Pacers. Le joueur de Philadelphie a inscrit 14 points, avec également 4 passes et 4 interceptions, dans le quatrième quart-temps pour avoir le dernier mot.

Sa ligne de statistiques est solide avec 29 points, 8 passes et 8 interceptions. Jamais, depuis le début de sa carrière, il n’avait volé autant de ballons. « J’ai simplement essayé d’être agressif. Cela nous met dedans de pouvoir jouer en transitions et d’avoir des paniers faciles », explique-t-il sur ce nouveau record en carrière d’interceptions.

Cette prestation vient couronner sa première partie de saison, récompensée par sa présence parmi les titulaires pour le prochain match des étoiles : 30.2 points, 6.7 passes et 2.1 interceptions de moyenne. Déjà All-Star en 2024, cette fois, Tyrese Maxey monte d’un cran (troisième marqueur et deuxième intercepteur de la ligue) et s’impose dans un cercle plus restreint.

« Être dans le Top 5 de sa conférence, c’est un grand honneur »

« Je pense être encore loin d’avoir atteint mon plein potentiel », affirme le leader des Sixers, seulement âgé de 25 ans. « Je sens que je peux m’améliorer encore et c’est mon objectif justement. Je sais que mon coach et mes coéquipiers croient en moi. Quand c’est le cas, cela vous pousse à être encore plus fort qu’on ne l’est déjà. »

Pour son entraîneur et ses coéquipiers, cette deuxième étoile est totalement méritée. « C’est génial. Je suis extrêmement fier de lui et c’est un sacré accomplissement. Être titulaire, c’est toujours cool. C’est la preuve de son travail, qu’il a franchi un cap », note Joel Embiid. « Je suis heureux », ajoute VJ Edgecombe. « J’aurais protesté si ça n’avait pas été le cas. S’il n’avait pas été titulaire, ça aurait été un souci. »

« C’est génial. Je ne sais pas si quelqu’un avait prévu ça avant le début de saison donc c’est une belle surprise », estime Nick Nurse. « C’est un sacré honneur. Être dans le Top 5 de sa conférence, c’est un grand honneur. C’est historique et c’est cool. Je suis heureux pour lui. C’est génial. Il a fait une grande intersaison, il a bossé, a été excellent. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 38 39:21 47.4 40.2 87.8 0.3 4.2 4.4 6.7 2.1 1.9 2.5 1.0 30.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.