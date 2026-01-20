Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama fête sa titularisation au All-Star Game

Quelques heures avant cette réception du Jazz, Victor Wembanyama a obtenu sa deuxième sélection au All-Star Game, devenant par la même occasion le premier Français à être titulaire au match des étoiles !

« C’est une vraie fierté, plus encore que d’être titulaire, être le premier Français à le faire, ça représente beaucoup pour moi », se réjouit Victor Wembanyama. « Pour les prochaines générations, nous avons eu un deuxième numéro 1 de Draft juste après moi, donc pourquoi pas dès l’année prochaine ? »

Comme pour célébrer cette bonne nouvelle, « Wemby » a débuté la rencontre face à Utah pied au plancher.

La superstar des Spurs se montre d’abord à mi-distance puis il enchaîne avec deux tirs de loin pour atteindre la barre des dix points moins de quatre minutes après le début de la rencontre. À la mi-temps, Victor Wembanyama affiche déjà 21 unités avec cinq tirs à 3-points réussis.

« Cela dépend de chaque match, mais j’ai aussi observé une tendance au fil de la saison où certaines équipes défendent un même adversaire d’une façon différente », analyse Victor Wembanyama sur ses nombreuses tentatives à 3-points face au Jazz. « Certaines équipes veulent me pousser à tirer davantage à 3-points, mais j’ai la chance de pouvoir peser sur le jeu de différentes manières donc je suis prêt à enfiler n’importe quel rôle. »

La mire réglée

Après la pause, le numéro 1 de la Draft 2023 écope d’abord d’une faute technique, mais on le retrouve à la conclusion d’un alley-oop envoyé par Harrison Barnes puis il poursuit avec un nouveau tir à 3-points.

Enfin, Victor Wembanyama décoche une nouvelle flèche à longue distance à la fin de la partie pour finir avec 33 points et 10 rebonds à 10/18 au tir et 7/12 de loin, en 26 minutes.

« Il ne prenait pas assez de tirs à 3-points en début de saison. Nous ne lui avons pas d’abord dit de ne pas les prendre et nous ne le forçons pas à les prendre maintenant », s’amuse l’entraîneur des Spurs, Mitch Johnson. « Il a tellement de cordes à son arc et tout le monde veut tout voir. Quand il attaque le panier, ils veulent le voir plus tirer à 3-points. Quand il tire à 3-points, ils veulent le voir attaquer le panier. C’est une question d’équilibre, mais c’est un bon shooteur donc nous ne sommes pas surpris quand il rentre ses tirs de loin. »

Dans le sillage de la nouvelle bonne prestation du Français, les Spurs enchaînent un troisième succès de rang. Une série où Victor Wembanyama tire davantage à 3-points. Après n’en avoir tenté qu’un seul lors du revers face à OKC, il en a pris 27 sur les trois derniers matchs des Spurs… pour 59% de réussite !

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 28 28:45 51.6 38.2 83.5 1.9 8.9 10.9 3.0 2.8 0.8 2.8 2.6 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.