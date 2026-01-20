Victor Wembanyama cartonne Utah et les Spurs enchaînent

Le Jazz finissait son “road-trip” de cinq matchs avec un dernier arrêt à San Antonio pour tenter de mettre fin à sa série de trois défaites consécutives. Pour ouvrir le score, Ace Bailey trouve Jusuf Nurkic, mais Victor Wembanyama (33 points, 10/18 au tir et 7/12 de loin) répond avec un tir à mi-distance.

Le Français porte les Spurs sur ce début de match puisqu’il inscrit 10 des 13 premiers points de San Antonio. Les locaux creusent l’écart d’abord à coups de tirs de loin, puis Carter Bryant réussit deux paniers dans la raquette pour donner dix points d’avance aux Texans (34-24).

Si le Jazz est toujours mené de huit points au terme du premier acte, les hommes de Will Hardy recollent dès le début du deuxième quart-temps. Utah passe un 15-4 pour reprendre l’avantage grâce à deux paniers primés consécutifs d’Ace Bailey (41-38). Cependant, les Spurs ne tardent pas à repasser devant derrière un Victor Wembanyama intenable derrière l’arc, auteur de cinq tirs à 3-points lors de la première mi-temps.

Lorsque la star des Spurs part s’asseoir sur le banc, De’Aaron Fox (14 points, 8 passes) prend le relais. Le meneur inscrit onze points lors de la première mi-temps pour permettre à San Antonio de mener 61-57 au moment de rejoindre les vestiaires.

San Antonio sonne le Jazz

Après la pause, Victor Wembanyama continue de briller. Le Français conclut un alley-oop envoyé par Harrison Barnes puis il plante un nouveau tir à 3-points. Dans la foulée, Harrison Barnes réussit un 2+1 tandis que Stephon Castle décoche une flèche à longue distance (81-69). Fort de ce “run” et d’un panier primé de De’Aaron Fox dans les derniers instants, San Antonio compte seize points d’avance avant de débuter le dernier acte (96-80).

Un quatrième quart-temps où les rookies des Spurs alimentent la machine à highlights. D’abord, Dylan Harper (15 points, 6/7 au tir) monte au dunk face à Jusuf Nurkic puis Carter Bryant conclut un alley-oop envoyé par De’Aaron Fox. Quelques minutes plus tard, Victor Wembanyama réussit son septième tir de loin face au Bosnien. Un shoot qui rebondit deux fois sur le cercle avant de rentrer.

Malgré un 13-3 terminé par un tir à 3-points de Keyonte George (30 points, 3 rebonds, 6 passes), le Jazz n’arrive pas à revenir et s’incline 110 à 123 pour boucler ce road-trip avec une quatrième défaite consécutive.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Victor Wembanyama. Pour célébrer sa première titularisation au All-Star Game, Victor Wembanyama s’est amusé face au Jazz. Dès le début de match, le Français est en jambes et enchaîne deux tirs de loin pour créer un premier écart en faveur de son équipe. Au total, “Wemby” réussit cinq tirs à 3-points sur cette première mi-temps et voit son compteur personnel afficher 21 points au moment de rejoindre les vestiaires. Après la pause, le désormais double All-Star attrape un “alley-oop” envoyé par Harrison Barnes et réussit un nouveau panier primé, mais il est plus discret sur cette deuxième période. Victor Wembanyama finit ainsi sa soirée avec 33 points, 10 rebonds et 2 contres à 10/17 au tir et 7/12 à 3-points.

– Le Jazz en manque de solution. Sans Lauri Markkanen, ni Brice Sensabaugh, en forme dernièrement, Keyonte George et Jusuf Nurkic ont tenté de porter l’attaque du Jazz, mais c’est en défense que la franchise de Salt Lake City a souffert. Les hommes de Will Hardy ont concédé, dans un premier temps, de nombreux tirs à 3-points puis leurs faiblesses à l’intérieur ont aussi été aperçues. Le Jazz a encaissé bon nombre de alley-oops et n’a pas su non plus contenir l’énergie apportée par le banc des Spurs avec en tête de file le duo de rookies, Dylan Harper – Carter Bryant.

– La trentième pour San Antonio. Derrière Victor Wembanyama, c’est tout le collectif de San Antonio qui a brillé. Preuve en est, l’intégralité du cinq majeur a terminé avec au moins dix points lors d’une soirée où les hommes de Mitch Johnson ont réussi plus de 55% de leurs tirs. Grâce à ce succès, les Spurs deviennent la troisième équipe à atteindre le seuil des 30 victoires cette saison après le Thunder et les Pistons. Il faut remonter à la saison 2017/18 pour voir une équipe de San Antonio avec 30 victoires au 20 janvier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.