Le duo Maxey-Embiid se paie les Pacers

En l’absence de Paul George, Philly a pu compter sur un Tyrese Maxey de gala (29 points, 8 passes décisives, 8 interceptions) et un Joel Embiid au diapason (30 points, 9 rebonds) pour renouer avec la victoire face à Indiana (113-104).

maxeyDécidément, les matchs entre Philadelphie et Indiana sont disputés cette saison ! Il y a déjà cinq semaines, les Sixers avaient ainsi dû s’employer avec un Joel Embiid à 39 points pour venir à bout des hommes de Rick Carlisle. Pour leurs retrouvailles cette nuit, toujours à la Xfinity Mobile Arena, la rencontre a encore été intense ! Surtout, il a encore fallu attendre la fin de match pour voir Philly sécuriser la victoire, porté par son duo de choc Maxey-Embiid.

Après un premier acte équilibré, durant lequel Philadelphie a été mis sur orbite par son meneur All-Star titulaire Tyrese Maxey (33-30), c’est bel et bien Indiana qui a porté la première offensive. Les Pacers ont asséné un 18-4 alimenté par les 3-points de Quenton Jackson, les coups d’éclat d’Andrew Nembhard et la dureté du tandem intérieur Siakam-Bradley (41-50). Autant dire que les Sixers n’ont pas apprécié, revenant d’abord à -5 à la pause grâce aux efforts de la traction arrière Maxey-Edgecombe (50-55).

Indiana a tout tenté pour essayer de retarder l’échéance au retour des vestiaire, s’en remettant aux 3-points de Jay Huff et Andrew Nembhard pour rester en tête (57-61), jusqu’à ce que le bon passage de Joel Embiid suivi de l’énorme tomar de VJ Edgecombe sur Tony Bradley ne change le rapport de force (71-68). Les Pacers ont su rester à l’affut jusqu’en début de quatrième quart-temps, repassant une dernière fois en tête sur un 3-points depuis le corner signé Pascal Siakam (86-88), avant de s’écrouler.

Philly a en effet répondu dans la foulée par un 18-3 qui n’a plus laissé de place au doute, s’appuyant sur un Tyrese Maxey exceptionnel (14 points dans le dernier acte), aidé par les 3-points de Joel Embiid et Jabari Walker pour porter la marque à 107-91 et sceller le sort du match dans la foulée (113-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Quand VJ Edgecombe atomise Tony Bradley. Le rookie des Sixers a encore frappé ! Le Bahamien a décidément du feu dans les mollets et le démontre presque à chaque match par des envolées les plus impressionnantes les unes que les autres. Il s’est encore illustré cette nuit en fin de troisième quart-temps, alors que les deux équipes étaient au coude à coude, en écrabouillant un énorme dunk sur la tête du pauvre Tony Bradley, sanctionné d’une faute en prime. L’action du match à revoir sans modération, sous tous les angles.

Des étoiles plein les yeux pour Tyrese Maxey. Le meneur a fêté sa première sélection dans le cinq majeur d’un All-Star Game par un match étincelant. Au delà de sa production en attaque, toujours aussi impressionnante, le meneur s’est distingué cette nuit en scellant un nouveau record personnel d’interceptions dans un match avec 8 ballons volés ! De quoi aider les siens à venir à bout d’une équipe d’Indiana décidément coriace.

La générosité de Pascal Siakam. Deux matchs qu’il se bat comme un beau diable face à son compatriote camerounais Joel Embiid, et deux matchs qu’il repart de Pennsylvanie avec la défaite. L’intérieur des Pacers n’est pas rancunier pour autant, et a même fait preuve d’une grande générosité cette nuit en rendant un 0/2 au lancer-franc au début du troisième quart-temps, pour permettre au public de la Xfinity Mobile Arena de bénéficier d’une portion gratuite de poulet frit, comme le veut la tradition !

Philadelphia 76ers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 33 10/17 1/1 9/10 2 7 9 4 1 0 1 0 3 30 34
Tyrese Maxey 40 12/24 1/4 4/4 1 3 4 8 3 8 2 1 16 29 36
Kelly Oubre Jr. 35 8/14 2/3 0/2 0 1 1 5 0 2 0 1 13 18 19
Dominick Barlow 24 4/6 0/1 3/5 5 2 7 0 2 2 0 0 -4 11 16
VJ Edgecombe 35 3/9 0/3 5/9 1 4 5 4 2 0 3 0 3 11 7
Quentin Grimes 20 1/7 0/3 3/4 2 1 3 1 1 1 1 0 8 5 2
Jabari Walker 24 2/5 1/2 0/0 1 5 6 0 3 4 0 0 13 5 12
Adem Bona 15 1/2 0/0 0/0 2 2 4 0 0 1 0 2 6 2 8
Trendon Watford 12 1/4 0/0 0/2 1 0 1 0 2 0 1 1 -9 2 -2
Justin Edwards 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Jared McCain 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 42/88 5/17 24/36 15 25 40 22 14 18 8 5 113
Indiana Pacers / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 36 9/15 3/7 4/5 1 1 2 5 1 1 5 0 -10 25 21
Pascal Siakam 35 9/21 4/8 2/4 1 5 6 7 3 0 4 0 -9 24 19
Jay Huff 23 4/7 2/4 0/0 1 5 6 1 3 0 2 3 -11 10 15
Aaron Nesmith 32 1/9 0/6 5/5 3 8 11 1 4 1 6 2 -10 7 8
Johnny Furphy 14 1/1 1/1 0/0 1 2 3 1 1 0 1 0 -5 3 6
T.J. McConnell 14 5/8 0/0 0/0 0 0 0 3 2 1 2 1 -1 10 10
Jarace Walker 22 4/6 0/1 0/0 0 5 5 2 1 0 1 2 -3 8 14
Tony Bradley 18 4/5 0/0 0/0 1 6 7 0 2 0 1 0 5 8 13
Quenton Jackson 25 2/8 2/4 0/0 4 0 4 3 2 0 0 1 1 6 8
Ben Sheppard 13 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 -1 3 4
Micah Potter 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Isaiah Jackson 7 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 0
Total 40/84 13/34 11/14 12 34 46 24 22 4 22 9 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

