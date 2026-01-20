Matchs
La Sabrina 3 « Twin » reste en famille

Sneakers – La troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu s’immisce dans la vie de l’arrière, qui a pour particularité d’avoir un frère jumeau, Eddy, ici mis à l’honneur sur ce coloris « Twin ».

Pour la sortie de son neuvième coloris, Nike et Sabrina Ionescu ont opté pour une touche d’originalité avec cette version « Twin » de la Sabrina 3. Celle-ci fait en effet référence à l’une des particularités de la shooteuse de New York Liberty, son frère jumeau Eddy en l’occurrence, né 18 minutes avant elle !

Proche de la Sabrina 3 « Three », la tige est habillée de nuance de rose-saumon, et se distingue avec des finitions en bleu d’un côté, sur les câbles FlyWire et le « Swoosh », et en noir de l’autre. Le logo « S » de la joueuse sur la languette apparaît en bleu, tout comme la languette sur la talon, où l’on retrouve son numéro 20.

La Sabrina 3 « Twin » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. Les expéditions débuteront à partir de demain. C’est déjà le neuvième coloris de la chaussure signature de Sabrina Ionescu disponible en France.

