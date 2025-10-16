Sabrina Ionescu et le Liberty ont connu une sortie de route prématurée lors des derniers playoffs WNBA. Éliminées dès le premier tour face à Phoenix, les championnes en titre ont vu leur saison s'arrêter net dès le 20 septembre.

La Nike Sabrina 3 continue quant à elle de briller sur les parquets du monde entier et sa collection continue de s'étoffer avec la sortie d'un nouveau coloris baptisé « Gamer ».

La tige opte pour différents tons de vert, ainsi qu'un « Swoosh » latéral aux contours noir. On peut noter du violet sur les finitions ainsi qu'une touche de vert « Volt » pour faire ressortir le logo « S » de Sabrina Ionescu sur la languette. La semelle en noir et vert reste équipée d'une unité Zoom Air à l'avant du pied et une mousse Cushlon en complément intermédiaire.

La Sabrina 3 « Gamer » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. C'est le quatrième coloris disponible de la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu.