Un coloris « Gamer » pour la Nike Sabrina 3

Sneakers – La troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu opte ici pour une paire en vert et noir avec des finitions en violet.

Sabrina Ionescu et le Liberty ont connu une sortie de route prématurée lors des derniers playoffs WNBA. Éliminées dès le premier tour face à Phoenix, les championnes en titre ont vu leur saison s'arrêter net dès le 20 septembre.

La Nike Sabrina 3 continue quant à elle de briller sur les parquets du monde entier et sa collection continue de s'étoffer avec la sortie d'un nouveau coloris baptisé « Gamer ».

La tige opte pour différents tons de vert, ainsi qu'un « Swoosh » latéral aux contours noir. On peut noter du violet sur les finitions ainsi qu'une touche de vert « Volt » pour faire ressortir le logo « S » de Sabrina Ionescu sur la languette. La semelle en noir et vert reste équipée d'une unité Zoom Air à l'avant du pied et une mousse Cushlon en complément intermédiaire.

La Sabrina 3 « Gamer » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros. C'est le quatrième coloris disponible de la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu.

Par Romain Davesne
Commentaires
