Un coloris saumon pour la Nike Sabrina 3

Nike a mis le paquet pour promouvoir la Sabrina 3, troisième chaussure signature de l’arrière Sabrina Ionescu. Il faut dire que le modèle était attendu au regard du succès rencontré par la Sabrina 2, parmi les chaussures les plus portées en NBA la saison dernière !

Nike a donc fait de son mieux en innovant à travers les câbles flywire présents sous l’empeigne en mesh pour agir sur le maintien, et une semelle équipée d’une mousse en Cushlon 3.0 couplée à unité Air Zoom sous l’avant du pied. Au niveau coloris aussi, on a déjà un large choix à disposition, avec la récente sortie de cette version « Three », dixième coloris de la collection !

Celui-ci se présente avec une tige entre rose pâle et des tons saumon, dotée de finitions en blanc, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne et le logo « S » de la shooteuse du New York Liberty sur la languette.

La Sabrina 3 « Three » est d’ores et déjà à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.