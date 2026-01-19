Seth et Stephen Curry très heureux pour leur père

Dans deux mois, le 19 mars, le #30 de Dell Curry rejoindra le plafond du Spectrum Center de Charlotte. Alors que ses deux fils, Stephen et Seth, enfin surtout le premier, attirent la lumière sur les parquets depuis plus d’une décennie, le temps d’un soir, c’est leur paternel qui va avoir son moment de gloire.

« Il a joué 16 années dans la ligue et ça me semblait dingue quand je suis arrivé à ce niveau. Je sais que pour Seth, c’était pareil », répète Stephen Curry, qui a souvent parlé de l’exemple de la longévité de son père en NBA. « Je suis dans ma 17e année, Seth dans sa 13e et c’est fou de l’avoir éclipsé et que mon frère soit lancé pour. On a conscience de ce que ça demande non seulement pour en arriver à ce niveau mais pour s’y imposer, et en créer un héritage et une longévité. »

« Cela veut dire beaucoup de porter cet héritage », ajoute l’autre fils de Dell Curry. « On a grandi en l’observant sur le parquet mais, plus important encore, en dehors des terrains avec sa fondation. C’est une bonne personne. S’il n’avait pas eu ce caractère, rien ne serait arrivé. Donc ça démontre que ce qu’on fait dans le vestiaire et loin des terrains est aussi important que ce qui est fait sur les parquets. »

Le dernier joueur à porter le #30 à Charlotte ? Encore un Curry !

Avoir un maillot retiré, c’est toujours un grand moment pour un joueur. Pour Dell Curry et ses enfants encore davantage peut-être, car la franchise des Hornets n’en a que deux : le #13 de Bobby Phills, décédé tragiquement en pleine carrière, en 2000, et le #6 de Bill Russell, comme toutes les autres franchises. Dell Curry est donc, en quelque sorte, le premier « véritable » maillot retiré de la franchise.

« C’est unique. Le nom de Curry, à Charlotte, est spécial. On l’appelle l’initiateur car notre famille a déménagé là-bas pour la Draft d’expansion en 1988 et il faisait partie de la première équipe de la franchise et fut le dernier membre originel à en partir, en étant le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, jusqu’à Kemba Walker. Bobby Phills est au plafond pour une bonne raison, mais que mon père soit le premier athlète à l’être, c’est incroyable. La manière aussi, puisqu’il fait partie de la franchise depuis sa retraite, comme ambassadeur et commentateur », raconte Stephen Curry.

Il y a aussi, pour conclure, une dernière anecdote qui entoure ce futur événement. La saison passée, Seth Curry jouait aux Hornets et il ne portait pas n’importe quel numéro : le #30 comme son père.

« Le truc le plus cool, c’est quand on m’a dit que je serais le dernier à porter le numéro 30 », raconte le shooteur, puisque personne ne le porte cette saison à Charlotte et que personne ne le pourra plus après le 19 mars. « C’est une sacrée histoire à raconter. »