Drew Timme refait surface chez les Lakers

Le parquet des Blazers devient le terrain de jeu favori des hommes du bout du banc des Lakers. Après Nick Smith Jr. début novembre, Drew Timme a soudainement refait surface à Portland ce week-end en y inscrivant 21 points, son record en carrière.

L’occasion de remettre la lumière sur l’ancienne star de Gonzaga qui n’avait pas été draftée. Depuis sa sortie de l’université, il avait passé plus de temps en G-League que dans la Grande Ligue. L’ailier-fort était tout de même parvenu à se montrer l’an dernier pour un peu moins d’une dizaine de matchs, avec 12 points de moyenne.

Puis en novembre dernier, il a décroché un « two-way contract » avec les Lakers. De quoi faire quelques apparitions sans saveur avec la franchise basée à Los Angeles, le plus souvent lors de « garbage time ». Jusqu’à ce déplacement à Portland, où il a pu bénéficier de 29 minutes de jeu.

Et pu faire parler son adresse à 3-points (3/4), son impact physique près du cercle (9/12 aux tirs en tout), même s’il n’est pas le plus athlétique, ou encore son altruisme (4 passes). Une utilisation dans l’Oregon liée au fait que JJ Redick, ce soir-là, était privé de Deandre Ayton et Jaxson Hayes sous le cercle.

Hier face aux Raptors, les deux intérieurs étaient de retour. Cela n’a pas empêché le coach local de mobiliser à nouveau Drew Timme. Celui-ci, en 16 minutes, a été moins en réussite, mais a apporté 3 points (1/4), 3 rebonds et 2 passes, avec surtout un +17 lorsqu’il était en jeu.

JJ Redick l’a trouvé phénoménal à Portland

« Il a été super. Il a clairement mérité sa place après sa prestation de la veille, où il a été phénoménal. Mais ça reste un peu déconcertant de voir Vando (Jarred Vanderbilt), Drew, [Ayton] et LeBron ensemble : c’est un cinq de grande taille. Et ils ont fait du bon travail en s’appuyant sur le jeu au poste durant cette séquence, tandis que de l’autre côté, on a aussi réussi à faire quelques stops et à courir », décrit le coach.

« Je suis content qu’ils m’aient fait assez confiance pour me laisser jouer ce rôle d’hybride entre le poste trois et le poste quatre, peu importe. C’est vraiment cool qu’ils me fassent autant confiance, surtout compte tenu du fait que je n’ai pas encore fait grand-chose pour eux », apprécie le joueur de 25 ans, conscient qu’il n’est pas « réaliste » de l’imaginer marquer 20 points à chaque fois.

Son rôle sera plutôt de générer des duels favorables près du cercle, ressortir les bons ballons, jouer dur et défendre fort. Et se fondre dans le rythme des Lakers chez qui les profils offensifs ne manquent pas. À ce sujet, le natif du Texas remercie son coach aux South Bay Lakers, Zach Guthrie, pour l’avoir préparé au mieux.

« Ils m’ont mis au défi d’ajouter cela à mon jeu, d’être davantage un créateur en périphérie. J’ai passé pas mal de temps là-bas et ils me responsabilisent, ils me poussent et ils me permettent de rester affûté pour les moments où l’on fait appel à moi. Et c’est génial que les deux équipes soient aussi connectées », formule-t-il.

À voir si ces deux apparitions vont lui permettre de s’imposer durablement dans la rotation californienne. Lui en tout cas ne doute pas de ses capacités. « Depuis que je suis parti de l’université, on n’arrête pas de me dire : ‘Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu n’es pas assez bon pour ceci ou cela.’ Ça me sert de carburant. Au bout du compte, je suis un bon joueur. Je crois en moi et en mes capacités. Je suis convaincu que je peux avoir un impact sur le jeu à n’importe quel niveau, n’importe où », termine-t-il.

Drew Timme Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 BKN 9 28:13 44.1 25.7 62.5 1.9 5.3 7.2 2.2 2.3 0.4 1.7 0.1 12.1 2025-26 LAL 8 7:53 60.0 50.0 0.3 0.9 1.1 1.1 0.5 0.4 0.4 0.0 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.