Paolo Banchero aimerait faire la paix avec l’Italie

Présent en Europe à l’occasion des « Global Games » avec Orlando, Paolo Banchero a retrouvé un continent dont sa famille paternelle est originaire, puisqu’elle vient d’Italie. Néanmoins, cela remonte puisque c’est l’arrière-arrière-grand-père de l’ailier fort du Magic qui avait quitté le Vieux Continent pour les Etats-Unis…

C’est néanmoins pour cette raison, et parce qu’il possède la nationalité italienne depuis 2020, que l’intérieur du Magic était sur le point de représenter la « Squadra azzurra » entre 2022 et 2023.

Avant de choisir de participer à la Coupe du monde 2023 avec Team USA, il a ainsi longuement hésité entre les deux pays, alors que ses déclarations laissaient initialement penser qu’il rejoindrait la sélection transalpine.

Cette décision finale est évidemment mal passée, la Fédération italienne parlant de « farce » et de « tromperie », et quand Team USA et l’Italie se sont affrontés en quart de finale du Mondial, Paolo Banchero était au centre de toutes les attentions. Récoltant quelques sifflets pendant le match.

Mais, deux ans et demi plus tard, le Rookie de l’année 2023 fait le premier pas en vue d’une réconciliation : « J’espère que notre relation pourra être reconstruite » a-t-il livré. « Bien sûr, je sais qu’il y a eu des tensions après ma décision de jouer la Coupe du monde avec les États-Unis. Nous avons affronté l’Italie, j’ai entendu des huées, ce genre de choses, donc je sais ce que ressentent les fans italiens par rapport à moi. Mais j’espère qu’un jour, nous pourrons reconstruire tout ça. Je suis toujours en bons termes avec le sélectionneur et certains joueurs. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 32 33:54 45.2 26.9 76.1 1.0 7.8 8.8 5.0 2.2 0.7 2.9 0.7 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.