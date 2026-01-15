Yanic Konan-Niederhauser continue de se montrer aux Clippers

Les Clippers abordaient ce duel face aux Wizards avec un secteur intérieur décimé puisque Ivica Zubac (cheville) et John Collins (aine) n’étaient pas en tenue. Assez logiquement, le rookie Yanic Konan-Niederhauser a donc eu le droit à un bon temps de jeu et il en a profité. Lorsqu’il entre à la fin du premier quart-temps, il conclut un alley-oop envoyé par James Harden, mais c’est dans le troisième acte que le Suisse pèse le plus.

Alors que les Wizards sont revenus à deux points après avoir été menés de 24 longueurs, le rookie reçoit une nouvelle passe lobée de la part de James Harden pour une finition aérienne. Dans la foulée, le pivot inscrit deux nouveaux paniers après avoir été servi par le MVP 2018 et Cam Christie.

« Ces gars me facilitent le jeu », apprécie Yanic Konan-Niederhauser. « Tout ce que j’ai à faire, c’est de poser des écrans et de rouler. Les gars vont me trouver. »

Un rookie qui répond toujours présent

Grâce à ce bon passage de Yanic Konan-Niederhauser, Washington n’arrive pas à reprendre l’avantage. Le Suisse finit la soirée avec 16 points et un parfait 7/7 au tir. Il a également pris cinq rebonds et réalisé deux contres dans le succès des Clippers (119-105) en 23 minutes de jeu.

« Toutes ces minutes me permettent d’accumuler de l’expérience », explique le 30e choix de la Draft. « J’apprends de chacune de ces minutes. Quand j’ai commencé à jouer en NBA, tout allait très vite, je cherchais à comprendre ce qu’il se passait, mais maintenant que j’ai appris comment tout le monde jouait, le jeu commence à ralentir. »

Depuis la blessure d’Ivica Zubac à la mi-décembre, Yanic Konan-Niederhauser a commencé à être utilisé par Tyronn Lue et le Suisse avait connu un premier coup d’éclat le 30 décembre face aux Kings avec un match à 16 points et 6 rebonds. Comme il l’évoque, le rookie se concentre principalement sur le jeu sur pick-and-roll et plusieurs vidéos sont apparues depuis le début de la saison où l’on pouvait le voir travailler sur cet aspect du jeu avec James Harden.

Ne pas brûler les étapes

« Il a été jeté au feu et il a très bien répondu », félicitait James Harden après un succès face au Jazz début janvier où Yanic Konan-Niederhauser avait compilé 6 points et 10 rebonds. « Il écoute et il se donne à fond. Quand il arrive en match, il est prêt et sait prendre l’avantage sur beaucoup de situations, que ce soit pour rouler vers le cercle, prendre des rebonds, faire des écrans-retard, attraper des passes lobées ou encore finir autour du cercle. Quand vous êtes un jeune joueur dans cette Ligue, plus vous avez d’opportunités, meilleur vous êtes. »

Des opportunités, Yanic Konan-Niederhauser en a moins eu lorsqu’Ivica Zubac est revenu, mais Tyronn Lue a pu de nouveau compter sur lui pour pallier la nouvelle absence du Croate.

« Je donne tout le crédit à mes assistants », souligne l’entraîneur des Clippers. « Quand Yanic était hors de la rotation, ils lui ont dit ce qu’ils devaient faire : poser des écrans, rouler et prendre des rebonds. Ils ont fait du bon travail avec lui et il a été phénoménal ce soir. Je suis content pour lui. »

Après la rencontre, Yanic Konan-Niederhauser est revenu plus en détail sur ce travail. « Nous avons beaucoup travaillé, que ce soit en séance de vidéo ou sur le terrain. Je continue toujours de travailler, même si je ne joue pas. Nous parlons des rebonds, du fait que je peux faire plus d’efforts en sprintant davantage. Je ne peux pas tout apprendre en une seule fois alors nous essayons d’y aller étape par étape pour devenir meilleur chaque jour. »

Yanic Konan Niederhäuser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 22 8:27 67.4 0.0 60.0 0.9 1.2 2.1 0.4 1.2 0.1 0.5 0.5 3.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.