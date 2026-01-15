Avec une première période conclue avec 8 points à 4/9 au shoot, Donovan Mitchell ne partait sans doute pas favori pour le titre honorifique de MVP de la nuit. Mais ça, c’était avant un quart-temps dont il est devenu un spécialiste, capable en quelques minutes de faire voler en éclat une défense. C’est ce qu’a réussi l’arrière pour assurer davantage la victoire de ses Cavaliers sur le parquet de Philadelphie.

Les Cavaliers étaient bien lancés à la pause, après un très bon premier quart. Avec 13 points d’avance, la formation de l’Ohio restait à la merci d’une série des Sixers qui aurait pu tout relancer. C’était sans compter sur Donovan Mitchell et son formidable talent en attaque.

Plutôt distributeur en première période alors que Darius Garland et Evan Mobley alimentaient la marque, l’arrière All-Star a pris le contrôle des opérations avec 10 points en 2 minutes et 19 secondes pour porter l’avantage de Cleveland à 18 points, leur plus large à cet instant du match.

Le sens du timing

« Donovan a été remarquable ce soir » a apprécié Kenny Atkinson en conférence de presse. « Les Sixers protégeaient la raquette en première période, et lui distribuait le jeu au large. Quand il le fait ainsi, nous sommes durs à arrêter. Puis en deuxième période, ils ont davantage ouvert leur défense et il a passé son temps dans leur raquette. Donovan a donné le ton. »

Et il ne s’est pas arrêté sur cette première série. Un rapide passage sur le banc et rebelote : un premier tir à 3-points quelques secondes après son retour au jeu et dix nouvelles unités en… 2 minutes et 19 secondes de nouveau !

Ses 20 points à 6/10 au tir dont 4/7 derrière l’arc dans le troisième quart-temps ont fait plier les Sixers, un adversaire que les Cavaliers retrouveront dès vendredi en Pennsylvanie.

Darius Garland sur le flanc

« Notre défaite lundi soir contre Utah au sortir de notre superbe victoire contre Minnesota était vraiment frustrante » a réagi « Spida ». « La chose la plus importante en venant ici, c’était de donner le ton en sachant que nous jouions les Sixers coup sur coup, un peu dans l’esprit d’une série de playoffs. » Le genre de contexte dont raffole Donovan Mitchell, septième meilleur moyenne de points de l’histoire de la NBA en phases finales.

« C’était génial ce soir, des deux côtés du terrain » a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Cleveland.com. « C’est une très bonne équipe en face. Mais nous devons le faire aussi vendredi. Il y a cette atmosphère de playoffs. Vous gagnez le Game 1 à l’extérieur, et vous devez recommencer au Game 2. Nous devons être prêts, et continuer de faire ce que nous faisons. »

Cela sera sans doute sans Darius Garland, blessé dans ce même troisième quart-temps dans lequel Donovan Mitchell a pris feu. Sans son acolyte, l’arrière pourrait bien devoir récidiver ce type de performance.