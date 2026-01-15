Les débuts de Trae Young avec les Wizards devront attendre…

Cela fait déjà une semaine que Trae Young est passé des Hawks aux Wizards et, pour l’heure, il n’a toujours pas disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Absent depuis fin décembre, à cause de ses douleurs au genou et à la cuisse, il ne sera pas brusqué par Washington et ESPN annonce, d’ailleurs, que le meneur All-Star restera à l’infirmerie jusqu’au All-Star Break.

Dans le meilleur des cas, Trae Young pourra donc rejouer à partir du 19 février, sauf que son retour dépendra de la guérison de sa jambe droite. D’autant que les Wizards, avant-derniers de la conférence Est, n’ont déjà plus rien à espérer de la saison en cours, si ce n’est un choix de Draft haut placé en juin prochain…

Néanmoins, le GM de Washington, Will Dawkins, assurait vouloir observer au plus vite sa nouvelle recrue.

« On espère le voir rapidement sur le terrain, pour qu’il puisse prendre une décision concernant sa ‘player option’ en vue de l’été prochain. Quant à savoir quand ça arrivera… Je n’en sais rien, mais on ne précipitera rien. On veut qu’il soit à 100% avant de le faire reprendre » assurait ainsi le dirigeant de la capitale fédérale.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.