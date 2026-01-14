« Illegal screen » ? La NBA valide la colère froide de Joe Mazzulla

C’était l’une des conférences de presse de la saison. Après la défaite des Celtics face aux Pacers, Joe Mazzulla avait ainsi répété deux mots, « illegal screen », pour répondre à toutes les questions qui lui étaient posées.

En cause : l’écran plus que limite de Pascal Siakam sur Derrick White, sur la dernière action du match.

Comme toujours, en cas de match serré, la Grande Ligue a publié son rapport des deux dernières minutes, et on attendait son évaluation de l’écran du Camerounais. Verdict ? C’était bien un « illegal screen ».

« Pascal Siakam tarde à se mettre en position pour faire écran sur Derrick White et ne lui laisse ni le temps ni la distance nécessaires pour changer de direction et éviter le contact », résume le Last Two Minutes Report.

Une faute aurait donc dû être sifflée au joueur d’Indiana, et le ballon aurait dû revenir à Boston, alors que les deux équipes étaient alors à égalité (96-96) à quelques secondes de la fin du match.

Le jugement a posteriori de la NBA ne changera toutefois rien à l’issue du match, alors que les Celtics multiplient les plaintes à l’encontre des arbitres, à l’image d’un Jaylen Brown qui semble de plus en plus agacé par le sujet.